ERC confía en que Pedro Sánchez y Torra fijen la fecha de la mesa de diálogo

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Quim Torra, presidente de la Generalitat, se reunirán el jueves en Barcelona por primera vez desde el encuentro de Pedralbes, en diciembre de 2018, en el que explorarán el conflicto en Cataluña. La cita será previa a la mesa de diálogo pactada entre el PSOE y Esquerra, que facilitó la investidura del socialista. Marta Vilalta, portavoz republicana, ha afirmado este mediodía que espera que de esa reunión surja la fecha o el calendario para que la mesa se reúna por primera vez.

En una larga rueda de prensa en la sede del partido, Vilalta ha admitido que no tenía información de cómo Torra afronta la entrevista del jueves, pero ha deslizado que espera que de ella se constate que se reactiva la vía política y que de ahí surja "una fecha para convocar la mesa". El PSOE y ERC pactaron en el acuerdo de investidura que el órgano se reuniría dos semanas después de constituirse el Gobierno, pero la convocatoria se ha aplazado, entre otras cosas por el anuncio de elecciones en Cataluña.

La estrategia de los republicanos pivota alrededor de esa mesa, incluida de entrada la aprobación de los Presupuestos del Estado. Carmen Calvo, vicepresidente del Gobierno, defendió el domingo en una entrevista en este periódico la necesidad de aprobar las cuentas separándola de la negociación política en Cataluña. Pero no lo ve así Oriol Junqueras, líder de partido, ni Vilalta. "Lo que queremos es que la mesa funcione. Si va bien, nos podemos plantear qué hacemos. Pero si no, no hace falta que cuenten con nosotros para nada", ha afirmado. En ese sentido, la republicana ha subrayado que de no momento no hay proyecto de Presupuestos y sí un acuerdo suscrito entre las dos fuerzas. "Queremos que se avance y no como hasta ahora, solo recibir portazos".

ERC y Junts per Catalunya visualizaron la semana pasada la estruendosa ruptura de su relación que desembocará en las elecciones anticipadas. Pese a ello, Vilalta ha reiterado que bajo ningún concepto pactarán tras los comicios con el PSC y que su objetivo es hacerlo con las fuerzas independentistas y, si se puede, con las "autodeterministas", en alusión a los comunes. La apuesta sorprende tras su agrio enfrentamiento con Junts per Catalunya, pero la portavoz ha defendido que las elecciones deben concebirse como una oportunidad de recoser esa relación y no como un fracaso.

"Las elecciones no son la solución para el independentismo si llegamos enfrentados, divididos y con reproches. Todos queremos la independencia y la república", ha sostenido, señalando que el adversario nunca podrá ser otro independentista, sino que lo es el Estado. "¿Que cómo se reconstruye esa confianza?", ha dicho repitiendo la pregunta. "Se recupera recosiendo y siendo positivos y proactivos. Hay que hablar entre nosotros y hacer un diagnóstico compartido. Y consensuar los pasos que tenemos que hacer".