El PSC descarta la opción de un tripartito con ERC y ‘comunes’

El PSC da por cerrada definitivamente la crisis y la división que sufrió a partir de 2012 por el procés y encara las próximas elecciones catalanas con un optimismo que no se recuerda desde que presidía la Generalitat. La llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa y la clarificación del espacio de centroderecha, con una posible alianza de PP y Ciudadanos, juegan a favor de los socialistas catalanes, que descartan por completo reeditar un tripartito.

El análisis que hace Miquel Iceta, primer secretario del PSC, es que las elecciones catalanas pueden abrir tres posibles escenarios. El primero es la posibilidad de un Govern no independentista, del PSC, Ciudadanos y PP, que será imposible de configurar porque no aparece en la suma de ninguna encuesta. Otra alternativa sería reeditar un Gobierno independentista, “que parece que es lo que ha de pasar, porque no dudo de que, si suman, volverán a pactar”, dice Iceta. Y la otra variable es que el PSC gane las elecciones, “para formar un Gobierno de amplia base capaz de cambiar el rumbo”.

El líder del PSC descarta por completo la reedición de un nuevo tripartito con Esquerra Republicana y Catalunya en Comú, y ni siquiera hacerlo posible con una abstención, como ya sucedió cuando facilitaron la investidura de Artur Mas en 2010. “Esa sería una mala opción, porque un presidente de Esquerra no podría acabar resistiendo la presión a la que le someterían cada semana desde Junts per Catalunya”, dice Iceta.

El triunfo electoral del PSC no lo prevé tampoco ninguna encuesta y se antoja muy improbable, a la vista del arraigo que tiene el sentimiento independentista entre los catalanes y considerando que los socialistas fueron la cuarta fuerza política en las elecciones de 2017, con 17 escaños, por detrás de Ciudadanos (36), Junts per Catalunya (34) y Esquerra (32). Otra cosa es que puedan aumentar considerablemente aquel resultado, porque el escenario es muy distinto al de entonces. Por ejemplo, el partido de Inés Arrimadas está inmerso en una profunda crisis hasta el punto de que se plantea concurrir junto al PP.

Eso despejaría el camino para el PSC, sostiene Iceta, que podría encontrar un caladero de votantes que no son de derechas y que votaron a Arrimadas por el momento de tensión social que se produjo tras la declaración de independencia. Con todo, el líder del PSC cree que una parte de aquel votante era abstencionista en las elecciones autonómicas y que fue a las urnas entonces por unas circunstancias muy concretas. Otro factor a favor del interés electoral de los socialistas es tener a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. “Cuando al PSOE le va bien, al PSC también”, asegura Iceta. De aquí al día de las elecciones confían en poder empezar a exhibir gestión y medias concretas de Gobierno.

Y, finalmente, añade que “el fracaso del independentismo” favorece también a los socialistas por considerar que el tiempo les ha dado la razón, ya que aquella aventura política iniciada en 2012 por Artur Mas solo ha provocado en la sociedad catalana “enfrentamiento, división y sufrimiento personal”. “Pasemos página” es el lema de precampaña que está utilizando estos días el PSC.