Los VII premios Manuel Losada Villasante disitinguen la apuesta por la sostenibilidad agrícola

Los investigadores de la Universidad de Sevilla (US), Francisco Gancedo, Lara Ferrándiz y Enrique Mateo, son los ganadores de la VII edición de los premios Manuel Losada Villasante. El jurado ha distinguido la trayectoria académica y proyección en las modalidades de investigación científica e innovación y la apuesta por la sostenibilidad en el caso del proyecto galardonado en el apartado de investigación agroalimentaria.

Estos premios convocados por la Cadena SER, con la colaboración del Ayuntamiento de Carmona, la Fundación Cajasol, Mercadona, Foro Interalimentario y la Universidad de Sevilla, tienen como objetivo promover y reconocer la actividad investigadora en Andalucía respaldando el desarrollo de iniciativas innovadoras, como la de Enrique Mateos, el investigador seleccionado por unanimidad por el jurado de la modalidad de investigación agroalimentaria.

Su proyecto centrado en la mejora y optimización del cultivo de la fresa midiendo el regadío y el uso de fertilizantes ha sido valorado por el impacto que puede tener no solo para Andalucía y Huelva, que representa el 97% de la producción total de esa fruta en España, sino por su potencial al poderse aplicar a otros cultivos, reduciendo el impacto de la actividad agrícola en el medioambiente. Una apuesta por la sostenibilidad que ha convencido al jurado.

La trayectoria del joven matemático Francisco Gancedo y su proyección le han valido el reconocimiento en el apartado de Investigación Científica. Su línea de investigación se centra en el análisis matemático de la formación y propagación de singularidades en fluidos, un campo fuertemente ligado al análisis de las dinámicas de soluciones en las ecuaciones Navier-Stokes, uno de los problemas del milenio según el Clay Mathematics Institute. Gancedo estudia diferentes modelos físicos por su interés matemático así como por su aplicación. En 2015 recibió una Starting Grant concedida por el European Research Council (ERC).

En el caso de Lara Ferrándiz, premiada en la categoría de Investigación en Innovación, su experiencia y resultados avalan la decisión del jurado. Es facultativa especialista de dermatología en el Hospital Universitario Virgen Macarena, donde coordina la Unidad de Melanoma, y profesora asociada de la US. Entre sus méritos, destaca la acreditación de nivel 'Excelente' por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía en 2010 y 2017. Ha sido la investigadora principal en diversas investigaciones y en 15 ensayos clínicos comerciales para el estudio de nuevos tratamientos de enfermedades como la psoriasis, dermatitis atópica, melanoma y cáncer cutáneo no melanoma. También ha sido investigadora principal en España del proyecto European Prevention Initiative for Dermatological Malignancies, financiado por la Comisión Europea.

Los galardonados recogerán sus premios el próximo 19 de febrero en el acto de entrega que se celebrará en la sede de la Fundación Cajasol. El jurado ha estado compuesto por el rector de la US, Miguel Ángel Castro, Rogelio Velasco, consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía; Julián Martínez, vicerrector de Investigación de la US; Antonio Yélamo, director de la Cadena SER en Andalucía; Juan Ávila, alcalde de Carmona; Rosario Fernández, catedrática de Química Orgánica de la US; Guillermo Antiñolo, director de la Unidad de Medicina Materno Fetal, Genética y Reproducción del Hospital Universitario Virgen del Rocío; Rosa Santos, subdirectora adjunta de Cultura y RRII de la Fundación Cajasol; Vicente Pérez de Prado, secretario general de Agricultura de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía; Jorge Romero, director de RRII de Mercadona en Andalucía; Rubén Sánchez, secretario general de FACUA y Ricardo Serra, presidente de ASAJA Andalucía. Carla Vergara, jefe de ventas de Radio Sevilla, ha actuado como secretaria.