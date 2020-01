La cancelación en la Asamblea de una charla contra la violencia de género desata las críticas del Gobierno

La cancelación de un monólogo de la activista Pamela Palenciano centrado en combatir la violencia machista ha desatado este lunes las críticas del Gobierno de la nación a la Asamblea de Madrid, donde el acto había sido programado para el miércoles a petición de Unidas Podemos IU Madrid en Pie. Tras autorizar inicialmente el uso de una sala para organizar unas jornadas contra la violencia de género, el gabinete del presidente de la Cámara, Juan Trinidad (Cs), ha suspendido el permiso al conocer que el evento únicamente se centraría en la representación abierta al público de la pieza No solo duelen los golpes, contraviniendo, en su opinión, las normas de uso que establece el reglamento y el objeto de la solicitud original.

"PP, Cs y VOX usan la Asamblea de Madrid para seguir su guerra contra las mujeres", ha opinado la ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre una decisión en la que nada tuvieron que ver directamente las formaciones ni sus representantes en la Mesa, según dos fuentes parlamentarias. "Hoy censuran a Pamela Palenciano, una mujer que, además de haber sido víctima de violencia machista, pone el cuerpo para que muchas otras mujeres y también hombres sepan identificarla".

"Cs que presume de luchar contra la violencia machista veta el monólogo de Pamela Palenciano en la Asamblea de Madrid", ha abundado Beatriz Gimeno, que será nueva directora del Instituto de la Mujer y es diputada de Podemos en la Asamblea. "Libertad de expresión, dicen", ha ironizado. Y ha rematado: "De Ciudadanos no va a quedar ni el esqueleto cuando Vox acabe con él".

"La Asamblea de Madrid veta la charla organizada desde nuestro grupo parlamentario para este miércoles", ha asegurado Isabel Serra, la portavoz de Unidas Podemos IU Madrid en Pie en Madrid. "Pamela Palenciano fue víctima de violencia machista. Hoy ayuda a muchísimas jóvenes a identificarla", ha continuado. "Vox lleva tiempo señalándola. Ahora Cs se suma a la censura".

Atacada por Vox

Palenciano (Andújar, Jaén, 1982) pudo morir asesinada a manos de su novio cuando era una adolescente. Lleva más de 7.000 representaciones de su monólogo, que protagoniza especialmente frente a alumnos de secundaria de Toda España. Vox la señaló en las redes sociales, publicando extractos de su obra, que tildó de "chorrada", y poniéndola como ejemplo de lo que se podría censurar en los centros escolares si se aplicara su veto parental educativo. Tras conocer que no podrá acceder a la Cámara regional, Palenciano representará el texto el miércoles a las 11.00 en la puerta de la Asamblea.

"Dicen que no es por el contenido, si no por las condiciones técnicas, que no es lo que se pidió oficialmente por parte de Unidas Podemos", ha explicado en un vídeo subido a sus redes sociales. "Estamos ahí, revueltas, enojadas, porque esta censura no es solo a mí, si no a todo el mundo que trata de buscar un mundo en el que los derechos de las mujeres, los de los seres humanos, estén encima de la mesa", ha añadido. "Un saludo a los que me han vetado, porque seguramente no se den cuenta de que esto nos va a hacer más fuertes".

