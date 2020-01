Los defensores de Madrid Central se plantan ante Almeida

La Plataforma en Defensa de Madrid Central, que representa a 90 organizaciones, presentó este lunes en el Ayuntamiento una serie de alegaciones y propuestas para Madrid 360, la estrategia municipal de Almeida para luchar contra la contaminación. Para la Plataforma, este plan —defendido por el equipo del alcalde y que busca sustituir al Plan A de calidad del aire y por lo tanto a Madrid Central—, recoge un conjunto de medidas que “rebajan” las exigencias del actual. Por ello han presentado alegaciones y una treintena de propuestas.

El colectivo reclama análisis y estudios de movilidad de las medidas municipales “que impliquen un aumento del tráfico con el fin de conocer el verdadero impacto en la contaminación”. “El Plan A se acompañó de un modelo de tráfico cuyas previsiones se han cumplido, incluso con creces, como en el caso de Madrid Central”, explica Adrián Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace, organización que forma parte de la Plataforma. “Madrid 360 se reduce a un compendio de medidas sueltas sin ningún tipo de calendario ni evaluación”, zanja Fernández.

La base para elaborar Madrid 360 fue una auditoría exprés que el Ayuntamiento pidió a Deloitte. Un contrato que se licitó por 17.908 euros, sin concurrencia pública, y que daba dos meses de plazo para elaborar la estrategia de reducción de emisiones. Un tiempo y un presupuesto “escaso”, según varios expertos en movilidad. Una idea que comparten desde la Plataforma, que aglutina a más de 90 organizaciones y colectivos.

Los documentos presentados este lunes en Cibeles incluyen alegaciones a Madrid 360 así como una treintena de peticiones. Entre estas, se pide la paralización de los incentivos al coche, con medidas como el aumento de aparcamientos; no prorrogar las moratorias a los vehículos más contaminantes; o no mutilar Madrid Central abriendo a la circulación algunas calles de la zona de bajas emisiones. Todas estas medidas ya han sido anunciadas por el equipo de Almeida.

“Estas políticas avanzan en la dirección equivocada, poniendo en riesgo la salud pública y alejándonos de las ciudades europeas”, resumen los representantes de la Plataforma, que considera Madrid 360 es más laxo que el Plan A y no “más ambicioso”, como defiende el Ayuntamiento. Aunque Madrid 360 aún no se han aprobado, la Plataforma considera que el Ayuntamiento lo ha comunicado "como si ya estuviera vigente". "Se ha incluido el logo en la web, soportes municipales o en los paneles informativos", lamentan. "Esta obsesión por difundir un plan a medias ha contribuido a extender la confusión, incrementando las multas impuestas", continúan. En los últimos meses, las multas en la zona de bajas emisiones no han dejado de crecer: si en abril de 2019, primer mes de funcionamiento de Madrid Central, hubo algo más de 7.000 multas; en octubre de ese año superaron las 120.000.

Para mejorar la calidad del aire en la ciudad, el colectivo propone aumentar la inversión en transporte público; apostar por vías preferentes, como los carriles Bus-VAO; o una defensa decidida por la bicicleta. “Pedimos que no se revierta el fomento de la bici, que se ejecute el Plan Director Ciclista y el freno de la destrucción de carriles bici iniciada por el Consistorio”, agregan.

