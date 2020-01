Montilla pide a Torra que convoque elecciones para recuperar el prestigio de la Generalitat

El expresidente de la Generalitat José Montilla, ha reclamado este viernes a Quim Torra que convoque elecciones para que Cataluña pueda salir de la parálisis en la que se encuentra desde hace años a causa del proceso independentista. Montilla considera que en este tiempo se han producido un "cúmulo de errores" del que ha responsabilizado a los secesionistas, pero también a los sucesivos gobiernos del PP, y ha añadido que la consecuencia de todo ello ha sido un "desgaste de la Corona", el "desprestigio policial" por las cargas del 1 de octubre de 2017, así como una "pérdida de credibilidad institucional" de la Generalitat.

Frente a estos antecedentes, el expresidente catalán considera que la formación de un Gobierno en España es una "muy buena noticia" y por eso ha pedido a Pedro Sánchez que "tenga, explique y aplique una agenda catalana" que permita afrontar la situación actual. Su previsión es que el primer gobierno de coalición que se ha formado en España desde la restauración de la democracia "tendrá muchas dificultades" y por ello ha reclamado "hacer lo imposible" para proteger el pacto político del PSOE con Unidas Podemos y Esquerra Republicana.

"Vendrán muchas turbulencias judiciales, también de la derecha, que ve la unidad de España como una proclama y no como un proyecto compartido", ha dicho Montilla durante su intervención en el Fórum Europa. Tribuna Cataluña". En otro momento ha reclamado "no ser esclavos de las expectativas", porque eso no servirá para encontrar la solución al problema del encaje de Cataluña en España, pues "no existe una solución, sino muchas soluciones y por eso será un camino largo y lento".

"Pedro Sánchez y Oriol Junqueras han asumido riesgos muy notables para encontrar una salida al laberinto, pese a tener discrepancias profundas en las medias y en la diagnosis del problema, pero es mejor construir puentes que enquistarnos", ha dicho Montilla, para quien la formación del Gobierno progresista es "una oportunidad que no podemos despreciar".

En otro momento se ha preguntado de qué ha servido el procés, sino para "acumular sufrimientos personales como nunca y tener una sociedad más dividida y enfadada". El autogobierno de la Generalitat no se ha reforzado, tampoco ha aumentado su influencia ni el prestigio, ha añadido, sino que "Cataluña se ha convertido en una preocupación internacional, en una desazón". Tampoco ha dejado pasar la oportunidad para recordar que el Tribunal Supremo impuso a los líderes independentistas penas "altamente severas". Pese a que acata la sentencia, sí ha dicho también que "los delitos de rebelión y sedición del Código Penal se pensaron para otros hechos distintos" a los que sucedieron en Cataluña en el otoño de 2017.

El expresident catalán ha vuelto a apostar por una "ambiciosa reforma constitucional" pese a ser conscientes de las "dificultades" por la actitud de bloqueo institucional demostrada por el PP en los últimos meses. "Hay que crear las condiciones para facilitar el consenso", ha dicho Montilla, quien considera que "hemos perdido demasiado tiempo y por eso hay que encarar las urgencias que tiene Cataluña" y que ha enumerado con detalle tras recordar que Madrid la ha superado como primera economía regional de España.