El imperio de papel de López Llausàs

En la biografía profesional de Antoni López Llausàs sobresale tanto su capacidad de ampliar el negocio editorial como la de saber sus limitaciones y poner al frente de cada ámbito a los mejor capacitados, apartándose él. Lo hizo en su pequeña imprenta cuando el éxito de la Història Nacional de Catalunya de Rovira y Virgili por fascículos, fichando entonces para ello a Josep Maria Cruzet. En la librería Catalònia, haciéndose con los servicios de una dependiente que era la representante de las plumas Waterman en Cataluña y luego, al ver que no entraba nadie al inicio, fichando como encargado al entonces mejor librero de la ciudad, Antoni Palau, sacándole de la segura y prestigiosa Librería Francesa con el sagaz anzuelo de asegurarle el sueldo de un año por adelantado. En lo literario, lo mismo: mantuvo cerca al intelectual Joan Estelrich cuando se hizo con la Editorial Catalana y siguió creyendo en Carles Soldevila no sólo como director de D’Ací i D’Allá y como autor, sino como juez del buen gusto de su editorial, labor a la que no fue ajena Josep Maria de Sagarra, amigo personal. La guinda la puso el fichaje en Argentina de Francisco Porrúa para Sudamericana, el editor de Cien años de soledad.