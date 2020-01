Torra dice que buscará un diálogo con Sánchez al margen de la mesa pactada por ERC

Horas después de conocerse el texto del acuerdo entre el PSOE y ERC para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha vuelto a cargar contra la mesa de negociación entre Gobiernos pactada por ambas fuerzas y ha asegurado que él buscará su propio canal de diálogo directo con el presidente del Gobierno. Torra ha asegurado que el acuerdo alcanzado por los republicanos es "legítimo" pero considera que no vincula políticamente a ninguno de los dos Ejecutivos. Desde Waterloo, el expresidente Carles Puigdemont ha mostrado "respeto" a la actividad política de los de Oriol Junqueras, pero ha criticado que no se tuviera en cuenta a Junts per Catalunya a la hora de perfilar la mesa de negociación.

"Es un pacto entre partidos, legítimo, pero no vincula a los Gobiernos. Cuando haya un Gobierno en España iniciaremos las reuniones que sean necesarias a ver si hay un diálogo en condiciones y con garantías y donde se traten los temas que interesan a los catalanes", ha dicho Torra tras una visita a la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, en L'Hospitalet de Llobregat. Para Torra, en la agenda han de situarse "el ejercicio del derecho a la autodeterminación, amnistía, fin de la represión y libertad de los presos políticos y exiliados".

El president, acompañado del consejero de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, ha evitado cargar las tintas contra sus socios de Govern, pero ha subrayado que el texto que votó ayer el consejo nacional de Esquerra y que ha permitido desencallar la investidura necesita garantías. "Es un acuerdo similar pero con diferencias con el documento de Pedralbes. Necesita garantías", ha dicho Torra, y ha puesto como ejemplo la falta de un relator que de cuenta de los acuerdos.

Puigdemont, por su parte, ha reaccionado al acuerdo con un hilo de mensajes en Twitter, en el que pide que los independentistas se reúnan para fijar una posición única. El expresidente ha destacado que su formación no interfiriera en las negociaciones entre Esquerra y el PSOE, pero ha lamentado que no se le informara del acuerdo final hasta que este estuvo cerrado. La portavoz republicana Marta Vilalta ha hecho este viernes autocrítica por no haber hablado más al respecto con sus socios en el Govern. "Tenemos que continuar haciendo política desde el respeto mutuo. Fijar de manera compartida las condiciones de una mesa de negociación habría sido un primer paso en ese sentido", ha expresado Puigdemont.