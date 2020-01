Tardà vaticina que el consejo nacional de ERC apoyará masivamente la abstención en la investidura de Sánchez

El exdiputado de ERC en el Congreso Joan Tardà, una de las voces más influyentes dentro del partido, augura que el consejo nacional de la formación dará luz verde, este jueves por la tarde, al acuerdo que permite crear una mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat a cambio de la abstención en el debate de investidura de Pedro Sánchez. Tardà ha vaticinado que la propuesta que se ha ido negociando en el último mes será apoyada "por una amplísima mayoría", aunque ha aclarado que la confianza que tiene en el PSOE es poca. La reunión empieza a las cinco de la tarde y se espera conocer el resultado sobre las siete.

La voz de Tardà se suma a la de otros altos dirigentes de la formación republicana que consideran que se dan las condiciones para que el pacto salga adelante. El compromiso de la dirección con el acuerdo es total, tanto que el propio vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, lo defenderá durante la sesión del consejo nacional. Buscar una vía de diálogo efectiva, utilizando para presionar el resultado de las pasadas elecciones generales, es precisamente uno de los caminos que se esbozan en la ponencia política de ERC como el mejor camino para eventualmente alcanzar la independencia.

Además de Aragonès, los negociadores Marta Vilalta (portavoz de ERC y adjunta a la secretaría general), el diputado Gabriel Rufián y el diputado en el Parlament Josep Maria Jové (presidente del consejo nacional) serán los encargados de explicar a los 30 militantes escogidos por las bases, los cuadros territoriales, altos cargos y miembros de las cámaras legislativas cuáles han sido los detalles del acuerdo. Habrá un turno de palabra, se votará y finalmente volverá a intervenir Aragonès.

ERC exigía que la mesa tuviera estas condiciones: que fuera entre Gobiernos y al margen de foros ya existentes como la Comisión Bilateral, con un calendario fijo, sin temas vedados y unas "garantías de cumplimiento" de los acuerdos a los que se llegue. Ni los republicanos ni los socialistas han querido puntualizar cómo se concretan. Lo único que ha trascendido es que al final se celebre una consulta sobre la propuesta final, algo que ha levantado ya algunas chispas a lado y lado del espectro político.

Los socios en el Govern, Junts per Catalunya, han sido muy críticos. Creen que ERC los obliga a cumplir con algo de lo que no han sido partícipes. De ahí que el propio Tardà, en una entrevista en RAC1, haya recordado al pacto entre CiU y el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por el Estatuto de Autonomía: "¿Esto quiere decir que tenemos toda la confianza del mundo con el PSOE? No, la prueba es que nosotros investimos a Zapatero, CiU no lo invistió y cuatro días después PSOE y CiU pactaron y salió el acuerdo que recortaba el Estatut".