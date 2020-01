La Zona de Bajas Emisiones arranca sin más transporte público

Después de tres años de anuncios, trabajo técnico y trámites administrativos y políticos, Barcelona pone en marcha hoy jueves la Zona de Bajas Emisiones (ZBE): un área de 95 kilómetros por la que no podrán circular los coches más contaminantes, los que no tienen etiqueta ambiental. De entrada, el veto afecta a 85.000 coches y 30.000 motos, lo que provocará un trasvase de usuarios al transporte público: 170.000 viajes más diarios según la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM). Una demanda extra que choca con la falta de refuerzos en la red metropolitana de transporte público e infraestructuras.

La ATM asegura que las mejoras realizadas en los últimos años (nuevas líneas de bus exprés interurbanos, las estaciones de la línea 9 y 10 del metro, y la prolongación de la línea de Sabadell de los Ferrocarriles de la Generalitat, que en hora punta está saturada) han preparado al transporte público para asumir los citados 170.000 desplazamientos más diarios.

Pero el grueso de las mejoras en la red anunciadas desde hace años están pendientes. No se han habilitado nuevos carriles bus en los accesos, ni aparcamientos en las estaciones de tren (los denominados park and ride en Reino Unido) y las líneas de tren que más viajeros llevan están saturadas en hora punta, lo que llevó al RACC a afirmar, hace unas semanas, que no se podrá absorber la demanda que genere la restricción de tráfico.

Incluso el concejal de Emergencia Climática del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia, admitía antes de Navidad en una entrevista en este diario que mientras la capital tiene una buena red de metro y autobuses, el “reto es el transporte interurbano”. Badia pidió a la Generalitat y al Gobierno español que asuman su parte: “La Generalitat ya ha comenzado a hablar de una mejora en Ferrocarriles y al Estado le tenemos que reclamar el plan de inversiones de Rodalies que se tiene que implementar, parece que se está comenzando a mover y a hablar. Concretar avances en Rodalies sería estratégico y clave”, manifestó.

En los últimos tiempos, y dentro de las múltiples jornadas y debates sobre la Zona de Bajas Emisiones, entidades y asociaciones cívicas han alertado de que poner en marcha una medida de tanta envergadura como el veto al coche sin tener listas las alternativas en infraestructuras y transporte público supone perder una oportunidad única de fomentar el cambio modal: del vehículo privado al transporte colectivo. La falta de alternativas metropolitanas viables, además, da alas a las críticas contra la restricción de coches contaminantes.

En los últimos años sí se han ampliado, con éxito, los autobuses metropolitanos exprés y se han comprado nuevos trenes. Pero los carriles de autobús metropolitanos prometidos para facilitar la circulación de los autobuses que entran a la ciudad no están listos (salvo la faraónica obra de la C-58 para los vehículos que vienen del Vallès o el carril de la Gran Via para los que entran por el Maresme, en este caso inacabado). Uno de los más necesarios sería el de la B-23, la entrada por la Diagonal, por la que a diario entran 600 buses.

Mejoras “a corto plazo”

En la lista de infraestructuras pendientes desde hace años figuran también el tramo central de la L9 o la unión de las dos redes de tranvías. En los dos casos, obras que permitirían cruzar la Gran Barcelona de punta a punta. Respecto a los park and ride, una de las principales dificultades es el espacio que requiere hacer aparcamientos junto a estaciones de ferrocarril.

Entre las mejoras anunciadas “a corto plazo” por la ATM figuran las compras de buses y trenes por parte de Transportes Metropolitanos de Barcelona, de trenes en la línea del Vallès de Ferrocarriles, y renovaciones e incorporaciones de buses metropolitanos y de la Generalitat.