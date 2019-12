Barcelona instala las primeras 36 cámaras para la Zona de Bajas Emisiones

A pocos días para que entre en vigor la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), el Ayuntamiento de Barcelona ya ha instalado 36 de las 66 cámaras que leerán las matrículas de los coches, y que se suman al resto de cámaras instaladas en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). La concejal de Movilidad, Rosa Alarcón, ha explicado este viernes que estas cámaras tendrán como función enviar la información al centro de control, que sancionará a los vehículos que no podrán circular al no tener etiqueta ambiental. La ZBE empezará el 1 de enero, pero durante cuatro meses no habrá multas, sino que se enviarán avisos. Será a partir del 1 de abril cuando empiecen las sanciones.

Entre las cámaras que está instalando el Ayuntamiento de Barcelona y las que la AMB tiene repartidas por el territorio, la ZBE tendrá unas 200 cámaras de lectura de matrículas. El objetivo del Ayuntamiento es, en los próximos años, integrar todo el sistema de vigilancia de infracciones, y que las cámaras que a partir de enero leerán las matrículas para la ZBE también puedan detectar infracciones y medir la velocidad.

Las 66 cámaras que instalará el Ayuntamiento registrarán todas las matrículas que pasen por la zona y enviará la información para que sea contrastada. Primero, con la base de datos de los vehículos sin etiqueta de la Dirección General de Tráfico (DGT), y después, con la información procedente de la AMB de los vehículos que, pese a no tener etiqueta, están autorizados. Las matrículas detectadas y que no tengan permiso de circular recibirán una sanción, aunque Alarcón ha destacado que la voluntad no es enviar multas, sino que el sistema funcione y "que los coches contaminantes no pasen por la ciudad".

El Ayuntamiento no hará pública la ubicación de las cámaras, aunque Alarcón ha explicado que se encuentran en los puntos de acceso a la ciudad, en las rondas (límite de la ZBE) y dentro de la misma ciudad. Además de las cámaras, la Guardia Urbana también podrá hacer la labor de comprobación de los vehículos. Las matrículas extranjeras también serán leídas. En la frontera, los vehículos recibirán información sobre esta restricción y sobre cómo inscribirse en el registro electrónico para pedir un máximo de diez días de circulación en la ciudad.

La ZBE impide la circulación a los vehículos que no tienen etiqueta ambiental de la DGT. Estos son los turismos de motor de gasolina matriculados antes de enero de 2000, y de diésel matriculados antes de enero de 2006. También las furgonetas matriculadas antes del 1 de octubre de 1994 así como motocicletas y ciclomotores matriculados antes del 2003, anteriores a Euro 2. Según ha explicado Alarcón, el incumplimiento de esta normativa acarreará sanciones de 100, 200 y 500 euros en función de la reincidencia de la infracción, del tipo de vehículo y de si la infracción se ha dado durante un episodio de contaminación.