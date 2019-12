La cara oculta de la Navidad, en el Ateneu Popular 9 Barris

Un fragmento del espectáculo 'Sopa i el vent que no s'emporta'

La Navidad se acerca y, con ella, llega un espectáculo que promete mostrar la cara oculta de estas fiestas de Pascua. El Ateneu Popular 9 Barris presentó ayer el ciclo Circ d’Hivern con su apuesta fuerte de la temporada, Sopa i el que el vent no s’emporta, una función que ofrece una mezcla de acrobacias circenses con teatro que plasma la historia de una misma familia a través de siete cenas navideñas, con el paso de los distintos inviernos y de las generaciones. La propuesta, dirigida por Marcel Vidal y Marine Fourteau, plantea temas como el alcoholismo, la ausencia de las figuras paternas o “las paradojas de la religión”, en un espectáculo que se estrena este sábado y que podrá verse hasta el 19 de enero, en el centro cultural barcelonés.

El estreno de Sopa i el que el vent no s’emporta tiene una diferencia con otros espectáculos realizados en años anteriores. La función, que se presenta en la 24ª edición del Circ d’Hivern, es el primer estreno del Ateneu tras obtener el Premio Nacional de Circo 2019, a mediados de octubre. La propuesta de creación propia está a cargo de Vidal y Fourteau, acróbatas y directores de la compañía belga Marcel et ses drôles de femmes, quienes la definieron como “una mezcla a partes iguales de humor y tragedia” sobre las tradiciones, la ausencia y los recuerdos que definen a una familia.

Premio Nacional de Circo 2019 La asociación Bido de Nou Barris ganó en octubre pasado el Premio Nacional de Circo 2019, otorgado por el Ministerio de Cultura. El galardón, que es dotado con 30.000 euros, reconoció también la trayectoria de la asociación con su Circ D’Hivern, nacido en 1996, y que se presenta cada año en el la sede del Ateneu Popular 9 Barris, en Barcelona. El jurado decidió premiarla por su "capacidad para generar proyectos de creación, producción y formación artística en las artes circenses estrechamente vinculados y comprometidos con la realidad social y ciudadana". Su espectáculo Rodó también recibió el Premio Nacional de Circo, en 2006.

El codirector del proyecto Vidal explicó que la propuesta nació con la idea de “querer hablar de las cosas que perduran y de las tradiciones” rodeadas de la Navidad en un panorama donde no todo es color de rosa en esas fiestas. “Se habla de aquellas cosas que no estamos acostumbrados a conversar. Los dramas no siempre son situaciones negativas, sino que se representan tal y como son”, comentó el creador.

Los artistas vuelan por los aires del Ateneu y se comunican con diferentes idiomas. Es posible escuchar diálogos en castellano, catalán, francés, inglés y un poco de portugués. Una situación que se entiende mejor si se observa el reparto del espectáculo, integrado por Agnés Sales, Marta Camuffi, Ginés Gabarrón, Mila Martínez y Gwenn Buczkowski, que provienen de tres países europeos distintos.

La formación de los artistas también es variada, desde unos que están más enfocados en el break dance, hasta otros que estudiaron disciplinas circenses como cuerda lisa, tensa o volante, en un espectáculo, apto para todos los públicos, que promete mostrar los defectos, alegrías y fragilidad de una familia desde los años 30 hasta el presente por Navidad.