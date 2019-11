El acusado de matar al hombre al que empujó a las vías de Metro, condenado a 10 años de cárcel

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 10 años y seis meses de prisión a Ángel Alfonso B.A. por causar la muerte de un hombre al que empujó a las vías del Metro en la estación de Eugenia de Montijo y que fue atropellado por el tren el 14 de julio de 2018. La sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia impone al acusado esa pena como autor de un delito de homicidio tras el veredicto de culpabilidad del jurado y además le condena a indemnizar a la madre del fallecido con 150.000 euros y a cada uno de los dos hermanos de la víctima con 50.000. Esta resolución puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Los hechos ocurrieron sobre las 1.10. Ambos se encontraban en la estación de Metro de Eugenia de Montijo cuando el condenado y la víctima, José Pedro E. M., se encontraban en el borde del andén. El homicida la lanzó una pregunta a su víctima -"¿Y a tí qué te pasa?"- e inmediatamente le empujó, con la mala suerte de que cayó en las vías del tren entre los dos metros que estaban en ese momento en la estación. José Pedro E. M. fue atropellado por el comboy que en ese momento iniciaba la marcha, por lo que murió de manera instantánea. El procesado se subió la camiseta para taparse la cara y huyó por las escaleras del metro.

Los nueve miembros del Tribunal Popular emitieron a finales de octubre un veredicto de culpabilidad tras las deliberaciones de la vista oral, al considerar acreditado que era responsable criminal de un delito de homicidio doloso.

Ángel Alfonso aseveró durante el juicio que había consumido, además de alcohol, cocaína, cristal, pastillas y MDMA "en cantidades largas" desde las 14 horas, por lo que en ese momento tenía "una explosión de emociones". Y que por ello se tapó la cara con la camiseta porque "lo único que quería era desaparecer". "Lo que había ocurrido allí era algo horroroso. Fue mi manera de reaccionar, no para intentar no ser identificado", apostilló.

El encausado se reafirmó en que empujó a la víctima a las vías porque venía hacia él. "Cuando ves que alguien va a hacia ti, ¿qué haces? La intención era simplemente decirle '¿a ti que te pasa, qué es lo que pasa?'. No entiendo. Me da la sensación que el fallecido no estaba sano en el sentido de que estaba un poco bebido por las formas y demás, con sensación de prepotencia, aseguró. A pesar de esas palabras, el condenado quiso pedir perdón a la familia. "Lamento de todo corazón lo ocurrido, es algo muy duro. Yo perdí a mi padre y sé lo que se siente. Hay una familia destrozada, lo siento mucho, de todo corazón", concluyó durante su declaración el 18 de octubre en la Audiencia Provincial de Madrid.

Tras terminar la sesión, un familiar del fallecido, Francisco Torres, manifestó que la forma de pedirles perdón había sido "muy hipócrita". "Pedir perdón me parece muy bien, pero yo no le perdono. No quiero perdón ni nada, solo que haya justicia. Y que esos 12 ó 14 años esté en la cárcel", dijo.

