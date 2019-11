Puigdemont decía antes de declarar la independencia que hacerlo “sería devastador” para Cataluña

Carles Puigdemont consideraba el 26 de octubre de 2017, cuando ostentaba el cargo de presidente de la Generalitat, que declarar la independencia de Cataluña "seria devastador" para la sociedad catalana y que no saldría adelante la secesión. De ahí su decisión inicial de convocar elecciones al Parlament, aunque finalmente no fue así, cambió de opinión y al día siguiente la Cámara aprobó la declaración unilateral de independencia.

El expresidente catalán muestra su desconfianza a que pueda prosperar la secesión en una conversación por WhatsApp que mantienen el día 26 de octubre de 2017 con Víctor Terradellas, persona ligada a su entorno y que en 2011 fue nombrado secretario de relaciones internacionales de la extinta Convergència Democràtica. La conversación consta en el sumario del supuesto fraude masivo en las subvenciones en Cataluña que investiga un juez de Barcelona. Las ayudas públicas las recibió Catmon, entidad presidida precisamente por Víctor Terradellas.

A las 10.44 horas del 26 de octubre, Terradellas escribe a Puigdemont y se lamenta de que no le haya respondido a sus mensajes de días anteriores. "Lo siento, ni nos has escuchado. Creo que nos lo merecíamos. Creo que todo iba adelante y que hubiéramos podido apurar hasta el último momento. Lástima", le escribe Terradellas cuando la hipótesis más factible era que Puigdemont iba a disolver el Parlament y convocar elecciones.

"No tenía ya ningún margen y el escenario era devastador para Cataluña. Lo siento, sé que no es fácil ni agradable de aceptar, pero no tenía ningún convencimiento de que saldríamos adelante", responde Carles Puigdemont, en la transcripción textual de la conversación que consta en el sumario.

"Nos habían garantizado declaración esta tarde, Gorbachov. Dinero por parte china. Te pedíamos apurar, a las cinco viene emisario de Putín. Estamos en la puerta del palacio. Nos debes recibir, nos has de recibir. Retrásalo y darnos tiempo", insiste Terradellas a Puigdemont en referencia a los apoyos hipotéticos por parte de Rusia o China que, según él, hubiera tenido la declaración de independencia.

"Yo ahora tengo que hacer comparecencia", replicó Puigdemont. Esa comparecencia nunca se produjo a esa hora. Por la tarde, el entonces presidente de la Generalitat transmitió un mensaje muy distinto del que había pensado inicialmente. En lugar de convocar elecciones, que posiblemente hubiera frenado la aplicación del artículo 155 de la Constitución, anunció que el Parlament se reuniría al día siguiente. Lo que le hizo cambiar de opinión fueron las presiones de una parte del independentismo en las que le acusaban de traidor a sus principios. Las presiones que recibió las simbolizó mejor que nadie el diputado de Esquerra Republicana Gabriel Rufián en Twitter con la frase "155 monedas de plata".

En un primer momento, el presidente catalán tenía prevista una comparecencia a las 13.30 horas de ese día 26 de octubre, que después se aplazó hasta las 14.30 y que se volvió a suspender cuando faltaban unos minutos para esa hora. Finalmente, compareció pasadas las 17 horas.

"El 155 que aprobará hoy el Senado es una aplicación fuera de la ley y abusiva", dijo Puigdemont para justificar su decisión, en referencia a la sesión que en ese momento se estaba celebrando en el Senado. "No hay ninguna garantía que justifique hoy la convocatoria de elecciones ni de parar la represión", añadió. Y al día siguiente, 27 de octubre de 2017, el Parlament declaró la independencia.