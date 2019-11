Escuelas catalanas preguntan a sus alumnos sobre la independencia en una encuesta

Varias escuelas catalanas han preguntado a sus alumnos de secundaria sobre su posición política y el independentismo, según ha denunciado este jueves la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB). Según la asociación, los servicios territoriales del departamento de Educación de la Generalitat pidieron a los centros que colaborasen en un estudio sobre sociolingüística de la Universitat de Lleida. Entre las preguntas sobre lengua y cultura que plantea la encuesta, en la que se pide el nombre y apellidos del alumno (aunque aseguran que luego se vuelven anónimas en las estadísticas), figuran cuestiones políticas. Entre ellas, el nivel de identificación con el independentismo, o sobre el "orgullo" que sienten los estudiantes de ser catalanes o españoles. Fuentes de la universidad explican que este estudio se está realizando también, con versiones diferentes, en otras comunidades autónomas, y argumentan que el proyecto recibió financiación después de que la metodología fuese aprobada por el Ministerio de Educación.

Las preguntas que han motivado la denuncia de la AEB son: "Hasta qué punto te identificas con el movimiento independentista o no independentista"; "Hasta qué punto te sientes catalán / español / de tu país de origen"; y "Hasta qué punto te sientes orgulloso de ser catalán / español / de tu país de origen".

La asociación denuncia que la encuesta no sea anónima, y que los alumnos, según han podido saber, no hayan podido negarse a hacerla. Su denuncia parte de la queja de unos padres de alumnos del instituto El Morell de Tarragona, que pidieron una reunión con el director del centro educativo para cuestionar este tipo de encuestas. El director, siempre según la asociación, explicó a los padres que el departamento de Educación de la Generalitat había pedido al centro que divulgase la encuesta. El cuestionario fue entregado a los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO en la hora de tutoría y, según los padres, los alumnos no se pudieron negar a rellenarlo.

"La encuesta en sí es grave aunque fuera voluntaria, pero es que no solo no es anónima, sino que no existió la opción de no hacerla", afirma Ana Losada, portavoz de la AEB. "Son preguntas de tipo político y muy tendenciosas, y como siempre, se mezcla la política con la lengua", asegura. La asociación presentará una denuncia ante la inspección educativa de Cataluña, ante la Alta Inspección de Educación en el ministerio, y ante el Defensor del Pueblo.

El cuestionario forma parte de un proyecto que la Universitat de Lleida está realizando en varias comunidades autónomas. La Universidad explica que mediante este proyecto están pidiendo a centros de distintas ciudades de Cataluña, pero también de Aragón, Madrid o el País Vasco, que colaboren en las encuestas, que adaptan sus preguntas según el territorio. El proyecto analiza mediante encuestas el nivel de integración cultural y lingüística de los alumnos inmigrantes, y lleva por título "Perfiles de aculturación y aculturación lingüística de los descendientes de migrados. Retos y potencialidades para el aprendizaje lingüístico y la inclusión lingüística y socioeducativa".

Fuentes del centro universitario también explican que pese a que la encuesta pide a los alumnos que se identifiquen con nombre y apellidos, estos datos pasan a ser anónimos en los resultados estadísticos. El objetivo principal del estudio es analizar la adaptación cultural y lingüística de inmigrantes rumanos y marroquíes, aunque también se pregunta a alumnos autóctonos para tener una muestra estadística más completa. La universidad defiende que el proyecto ha pasado todas las autorizaciones del ministerio, que cumple con la ley de protección de datos y que está financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. También participan en el proyecto investigadores de Andorra, Reino Unido, Italia, Finlandia y Holanda, entre otros países.

El departamento de Educación de la Generalitat, por su parte, explica que todavía no tiene todos los datos para valorar este hecho, y que lo está estudiando.