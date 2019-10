La Cámara de Barcelona culpa de los disturbios a Sánchez y “su falta de diálogo”

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, ha considerado que la responsabilidad final de los disturbios de los últimos días recae en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "su falta de voluntad de diálogo". Canadell ha recordado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha intentado contactar sin éxito con Sánchez en cuatro ocasiones. "Las imágenes de violencia a partir del pasado martes seguramente se hubiesen minimizado si el Estado hubiese tenido una respuesta para dialogar", ha afirmado. El presidente del órgano cameral ha presentado un informe en el que rebaja las perspectivas de crecimiento de la economía catalan, pero en el que no valora el impacto económico de la semana de protestas. Canadell ha alertado de que si se perpetúan los disturbios sí habrá efectos, pero ha asegurado que el impacto de solo una semana es "leve" y solo afecta al comercio, y lo ha comparado a una semana de lluvias.

La Cámara de Comercio de Barcelona ha presentado este miércoles su informe trimestral sobre la coyuntura económica en Cataluña. En este estudio, las previsiones de crecimiento se rebajan, y se sitúan en un 1,9% en 2019 y en un 1,7% en 2020. El director del gabinete de estudios, Joan Ramon Rovira, ha explicado que la economía catalana resiste y se mantiene por encima de la media global y europea. Rovira ha explicado que, mientras el consumo y el turismo se mantienen en sus niveles anteriores, la desaceleración se explica por la caída de la industria manufacturera, afectada por la desaceleración global, la incertidumbre sobre el brexit y las guerras comerciales.

El informe no analiza el impacto económico de las protestas de la última semana, ya que los indicadores que utiliza no pueden entrar en el detalle, ni hace una valoración general sobre las mismas. Sin embargo, como viene siendo habitual en las últimas ruedas de prensa de la Cámara, ha sido en el turno de preguntas donde Canadell ha expresado su parecer político. Según el presidente de la Cámara, el "responsable final" de las protestas es el Gobierno de Sánchez y su voluntad de no dialogar. Ha afirmado que si se hubiesen sentado a dialogar, "las imágenes de violencia se hubiesen minimizado". Además, en cualquier caso, ha explicado que "hay que condenar toda la violencia, pero lo más importante es criticar al Estado por la violencia gratuita de los cuerpos policiales", y ha reconocido que en esto también entra la actuación de los Mossos d'Esquadra. "Aunque por las imágenes se ven más policías nacionales", se ha excusado.

Sobre el impacto de los disturbios, Canadell ha asegurado que ha afectado casi únicamente al comercio del centro de Barcelona y que el impacto de una semana es "leve". "Los propios comerciantes me han dicho que es un impacto en las ventas parecido a una semana de intensas lluvias". Canadell ha reconocido que ha habido cancelaciones de reservas en hoteles, y que la imagen de Barcelona puede haber quedado dañada, aunque también ha asegurado que si no continúan las protestas "no hay por qué preocuparse".

El presidente de la Cámara ha animado a los comerciantes a "salir a la calle y pedirle a Sánchez que negocie", al considerar que su "falta de voluntad de diálogo" es la responsable final de los disturbios. Canadell también ha celebrado la huelga general del pasado viernes, que ha calificado como "la que más impacto ha tenido en Cataluña en los últimos años", pese a que las cifras de seguimiento fueron bajas o muy bajas en todos los sectores excepto universidades y comercios.

La Cámara de Comercio también ha identificado la falta de presupuestos en el Estado y en la Generalitat como causas de la inestabilidad económica. Canadell ha instado a los partidos catalanes a encontrar la fórmula para que se aprueben los presupuestos, y ha asegurado que "unas elecciones no benefician a nadie".