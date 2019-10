La Guardia Urbana de Barcelona aconseja a los comercios cerrar durante la manifestación de hoy

La Guardia Urbana de Barcelona ha aconsejado a establecimientos comerciales del centro de la ciudad que esta tarde cierre durante la manifestación. La indicación se ha tomado hoy mismo ante la posibilidad de que esa zona del Eixample, la que está siendo más castigada por los disturbios ocasionados tras la sentencia del Tribunal Supremo del procés, vuelva a ser el foco que atraiga las acciones de los más radicales. Después de la quinta noche de disturbios y de que en ellos hayan ardido un millar de contenedores, uno de los principales objetos para hacer barricadas e incendios, el consistorio ha decidido desalojar hoy los contenedores de basura.

De momento, la cuenta de destrozos, solo por ese concepto, es de más de dos millones de euros. No se contabilizan ahí ni los semáforos dañados ni las señales de tráfico que han desaparecido, ni otro mobiliario urbano, como marquesinas de transporte público.

Mientras el consistorio aconsejaba a los comerciantes que no abrieran durante la manifestación, algunos ya lo habían decidido. "De momento, también vamos a poner plafones de madera para proteger los escaparates. Pero hoy, a las cuatro, cerramos que no queremos pasar otro día como ayer", ha explicado el encargado de una perfumería de una de las esquinas de plaza de Urquinaona. Esta mañana también se colocaban plafones como cierres provisionales en oficinas bancarias que fueron vandalizadas. "Las mesas y sillas ya las sacamos a tiempo pero la estructura de vidrio de la terraza ya no existe", ha comentado la encargada de un restaurante que se ha quedado sin terraza. En frente, en otro café, los empleados colocaban las mesas y sillas en un suelo irregular por la falta de losetas, arrancadas para lanzarlas contra la policía.