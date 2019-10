Gallardón y Carmena, mucha sintonía y menos coches

Los exalcaldes Alberto Ruiz-Gallardón y Manuela Carmena protagonizaron ayer un interesante reencuentro en el Colegio de Arquitectos de Madrid, donde quedó patente su sintonía tanto en lo personal —“Tenemos una amistad heredada de mi padre”, dijo Gallardón— como en sus políticas de restringir el uso del coche en el centro de la ciudad. “Siempre compartí el objetivo de dejar la almendra central como un espacio no de tránsito, sino solo de llegada. Las obras de la M-30 iban destinadas a eso y a cerrar la herida urbana. Y luego pudimos peatonalizar el centro”, señaló el exregidor popular, que reivindicó el éxito de las Áreas de Prioridad Residencial (APR) que puso en marcha y que fueron el germen de Madrid Central.

Carmena recogió el guante: “Cuando diseñábamos Madrid Central leíamos cosas que tú habías dicho, para ver si tus compañeros del Partido Popular nos hacían caso, pero no hubo manera”. La exalcaldesa lamentó el poco tiempo con el que ha contado para mantener esas políticas, al no haber conseguido la reelección. “Me hubiera encantado decirle al PP y Ciudadanos ¿Me dejáis que me quede un año para acabar? Un periodo de cuatro años es demasiado corto”, explicó, entre risas del auditorio. “Al ser humano le cuesta mucho salir de la rutina, de la zona de confort. Por eso los cambios son difíciles. Pero con Madrid Central estábamos en la fase de confrontación, y la estábamos ganando. Fue una cosa hermosa cómo la ciudad defendió Madrid Central con una manifestación y activistas”, añadió. En cualquier caso, considera que el cambio ya es imparable, como lo demuestran hechos como que la gente joven ya no suele comprarse coches.

El exalcalde coincidió: “La ciudad del futuro debe conseguir una movilidad blanda. Hace falta otro modelo de urbanismo que no puede ser del siglo XX, eso se queda obsoleto. Hacen falta ciudades donde en cada parte de la ciudad tengan todos los componentes, residencial y terciario y viviendas”. La exalcaldesa llamó en un momento “José María” a Gallardón. “Me encanta que me llames con el nombre de mi padre”, respondió el político, entre risas. Ambos se conocen desde los tiempos en que él era fiscal y ella, juez. “Con ella gané y perdí juicios”, bromeó Gallardón.

La exregidora definió su reciente mandato: “He querido que la ciudad sea solidaria, participativa y creativa. Son tres entradas de flujo sanguíneo de la ciudad que son imprescindibles”. En su opinión, “desde el Ayuntamiento diriges una orquesta, pero no la compones tú, eso es la ciudadanía. Tú tienes que permitir que esa música que diriges produzca la satisfacción que tienen esos tres grandes canales. La ciudad es solidaria”, añadió.

Gallardón, que consiguió tres mayorías absolutas en la alcaldía con el PP, reivindicó su labor: “La clave de la política es la transformación, y Madrid necesitaba esa transformación como elemento de atracción de la iniciativa privada que vendría después. Las ciudades cada cierto tiempo necesitan un latigazo de reforma de sus infraestructuras y dejan de ser competitivas”. Eso, defendió, es lo que consiguió con su proyecto de soterrar la M-30 y crear en su lugar Madrid Río. Y destacó otra característica positiva de la Comunidad: “En Madrid somos muchos millones de personas a menos de una hora los unos de los otros. Eso nos hace competitivos. La dispersión te puede dar una calidad de vida individual, pero no colectiva”. Carmena criticó que en la ciudad permanezcan “rotos como la okupación, que no es conveniente ni razonable, y como los edificios públicos vandalizados porque se ha dejado de hacer gestión”. Por eso, durante sus cuatro años al frente del Consistorio, se ha visto obligada a hacer “una labor ha sido reparar todo tipo de heridas para intentar recuperar una ciudad que durante un tiempo de la crisis había sido abandonada en la gestión”.

