Puig niega en las Cortes que haya recortes sociales o que pagara por una entrevista en ‘The Guardian’

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este jueves en las Cortes Valencianas, donde se ha sometido a su primera sesión de control tras las elecciones, que no habrá "ningún recorte en derechos sociales" pese a los apuros económicos que atraviesan las arcas de la Generalitat. El jefe del Consell también ha negado que el Gobierno valenciano pagara 43.000 euros por una entrevista en un periódico británico y ha defendido que la valenciana es la comunidad que menos invierte en publicidad institucional.

Así lo ha señalado en la primera sesión de control de la legislatura, que se ha centrado en estos dos asuntos, aunque también ha aprovechado para anunciar que el Consell presentará en breve una ley del Juego y ha defendido, ante las nuevas elecciones generales, que hay que hablar y acordar para que la democracia no pierda "calidad".

La sesión la ha iniciado la síndica del PP, Isabel Bonig, quien ha preguntado "con qué autoridad moral" le va pedir recortes a los valencianos un Consell que aplica el "despilfarro" y los "enchufados", y ha preguntado si "no es [caso de presunta corrupción política] Púnica" gastar 43.000 euros en una entrevista para "mejorar la reputación" del presidente.

Puig ha reprochado que hable de despilfarro el partido que tuvo el "récord mundial de asesores" y que en la comunidad de Madrid tiene "135 altos cargos que cobran más que el presidente de la Generalitat"; ha asegurado que no habrá "ningún recorte" en ningún derecho social, y ha aseverado que la Generalitat no pagó "ninguna entrevista" en The Guardian.

El síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, que iba a preguntar por los recortes, se ha centrado en cuestionar la publicidad institucional del Consell y ha acusado a Puig de "comisionista", pues ha dicho que cada mes recibe "un sobresueldo" de unos 500 euros de lo que el Consell invierte en esta área. Puig le ha respondido: "Tiene una suerte tremenda: aquí hay inmunidad parlamentaria".

Cantó ha afirmado que el Consell ha destinado 20 millones de euros a publicidad institucional en cuatro años, "casi cinco veces más" que el último Gobierno del PP; ha acusado a Puig de gastar 43.000 euros en "autobombo" en The Guardian, y ha afirmado que los valencianos "no merecen a un presidente que está empezando a comportarse como el Berlusconi de Morella".

"Usted y el respeto son dos cuestiones absolutamente incompatibles", ha aseverado el presiente, quien ha afirmado que el PP gastaba en un año más en publicidad institucional que el Botànic en una legislatura, y ha reprochado a Cs que esté en el "espíritu frentista" y lo lleve "hasta las últimas consecuencias".

La síndica de Vox, Ana Vega, ha preguntado a Puig "dónde queda el bien común" cuando su Consell ha gastado "20 millones de euros en publicidad y 43.000 euros para autopromocionarse" en The Guardian, ante lo que Puig ha afirmado que es "absolutamente falso" que esa entrevista fuera pagada.

El presidente ha explicado que se contactó con una empresa para posicionar a la Comunidad en el mercado británico y que lo que se pagó fue un libro con información de la Comunidad y un encarte sobre la economía valenciana, y ha asegurado que este Consell no hace las "campañas de autobombo del pasado".

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha reclamado medidas para frenar el aumento de la ludopatía en los jóvenes, ante lo que Puig ha anunciado que en las próximas semanas volverá a las Cortes el proyecto de ley del Juego que decayó por la convocatoria electoral, y ha coincido con la síndica de Unides Podem, Naiara Davó, en respaldar las iniciativas por la semana del clima.

Davó se ha centrado en las nuevas elecciones generales y se ha mostrado convencida de que Puig "duerme tranquilo por las noches" y la ciudadanía "dormirá mejor" si logran extender al conjunto de España el Botánic, y ha reclamado un PSPV que "responda primero a los valencianos que a los intereses de Ferraz".

Puig ha reclamado que en estos comicios los responsables políticos nacionales actúen "con responsabilidad" y "con más humildad", y ha alertado: "hay que hablar y hay que acordar; si no, la democracia pierde calidad".

Durante la sesión, Puig ha calificado de "muy buena noticia" la sentencia que implicará que "por fin no honraremos en un lugar público al dictador", y ha anunciado una inversión de 60 millones en la Vega Baja para paliar los daños por la gota fría.