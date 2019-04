“Tengo el valenciano oxidado pero me he comprometido a dar clases tras la campaña”

Toni Cantó (Valencia, 1965) entró en política de la mano del UPyD fundado por Rosa Díez. El actor, que saltó en 2015 a Ciudadanos —partido del que ha sido diputado en el Congreso los últimos cuatro años—, presume de que nadie como él se ha enfrentado "a los corruptos del PP, a los nacionalistas, y al PSOE más nacionalista". Ahora ha vuelto a Valencia para encabezar la candidatura de Ciudadanos a la Presidencia de la Generalitat.

Pregunta. Sostiene que Valencia puede convertirse en un problema como Cataluña en unos años. ¿No le parece una proyección desenfocada, una exageración?

Respuesta. Es curioso porque lo que usted dice es lo que nos decían en Cataluña hace bastantes años y ahora se ha dado un golpe de estado, la convivencia ha cesado y multitud de empresas huyen de Cataluña. Lo dijimos hace tiempo y nos respondían que exagerábamos. Todo comenzó cediéndole la educación y la televisión pública a ERC, que es lo que ha hecho aquí Ximo Puig para ser presidente de la Generalitat. Es necesario despedirlos por lo mal que han gestionado, por comportamientos corruptos y porque han arrebatado a la sociedad valenciana de varias libertades, como elegir en qué lengua quieren trabajar o en la que se eduquen sus hijos.

P. ¿Cree que promocionar el valenciano, lengua cooficial minoritaria en la comunidad autónoma, puede fomentar el independentismo?

R. Hay 204 escuelas públicas creadas por Vicent Marzà [consejero valenciano de Educación], de 3 a 6 años, donde no se da ni una sola hora a la semana en castellano y eso está impuesto por Compromís y permitido por el PSC valenciano. Voy a acabar con ello y garantizaré que los alumnos acaben el Bachillerato con el nivel C1 de inglés.

P. Ha descartado un pacto postelectoral con los socialistas valencianos pero ¿reeditaría un acuerdo a la andaluza con el PP, al que usted llama corrupto todos los días?

R. No voy a pactar con los socialistas porque han cedido la economía valenciana a un anticapitalista [en alusión a unas declaraciones del consejero Rafael Climent, que afirmó que "el capitalismo mata"], han cedido la educación al más talibán de Compromís [en alusión a Marzà] y la televisión pública, a [Mónica] Oltra para crear un chiringuito propagandista [en alusión a À punt]. Con ese PSOE no voy a pactar.

P. Y ¿pactaría con Vox si lo necesitase para gobernar?

"La reforma del Estatuto de Autonomía no trae ni un solo euro a los valencianos”

R. No he pactado nunca con Vox, y lo que he dicho es que aspiro a reeditar un pacto a la andaluza, en el que nos comprometemos a acabar con las duplicidades y chiringuitos que ha montado el tripartito. No voy a criminalizar ni a los votantes de Vox ni a los de Podemos, entiendo el cabreo de ambos. Me propongo convencerles porque no hay nadie que se haya pegado más que yo en el Congreso de los Diputados con los corruptos del PP, los nacionalistas y el PSOE más nacionalista.

P. ¿Más educación pública o más concertada?

R. Evidentemente, más educación pública pero hay que permitir a los padres que quieran llevar a sus hijos a la concertada, que lo hagan. Es un buen complemento. El tripartito ha querido crear una confrontación entre ambas para tapar su ineficiencia, para tapar que miles de niños siguen en barracones.

P. ¿Está de acuerdo con que los hospitales de concesión privada vuelvan a la sanidad pública?

R. Si me cuestan dinero, si alargan las listas de espera y tengo que contratar a más trabajadores, no. Porque entonces no hay una razón detrás de eficiencia sino ideológica. No estoy de acuerdo en cómo se ha hecho pero no quisiera elevarlo a categoría. Acabar con las listas de espera debe ser prioritario.

P. ¿Cs reclamará la deuda histórica valenciana?

R. Considero que esta comunidad es la peor financiada de España y me gusta recordar que es una responsabilidad de los que la crearon: PP y PSOE. Ahora bien, no es lo mismo la deuda valenciana que arrastramos por una infrafinanciación que dura años, que la provocada por quienes abren embajadas en el extranjero para atacar España.

P. Cs ha dado un volantazo a su posición política en el Parlamento valenciano: al principio apoyaron la reforma del Estatuto de Autonomía y luego se abstuvieron. ¿Y ese giro?

R. Es un brindis al sol que no trae ni un euro a los valencianos. Bastante hago con tener que compartir manifestaciones para pedir una buena financiación con el PP y el PSOE, que son quienes provocaron el problema.

P. Por cierto, ¿habla valenciano, lo entiende?

R. Sí, por supuesto. Pero haré lo mismo que pido al tripartito, y es que me acredite su nivel de conocimiento del valenciano, el mismo que piden al resto, aunque llevo un año esperando que me contesten. ¿Por qué? Porque no cumplen con lo que piden a los demás. Creo en la libertad de los españoles de poder trabajar donde quieran. Quiero que el valenciano aporte, no aparte. Yo me fui de aquí hace tiempo y en mi escuela no se enseñaba por desgracia valenciano. Lo tengo algo oxidado, no se lo voy a ocultar, pero me he comprometido a dar clases tras la campaña.