“Soy más progresista que muchos de la izquierda”

Isabel Bonig (Castellón de La Plana, 49 años) relevó en julio de 2015 a Alberto Fabra en la presidencia del PP valenciano. Después de cuatro años de travesía en el desierto, Bonig, candidata del PP a la Presidencia de la Generalitat, se declara “más liberal, abierta y progresista que muchos [políticos] de la izquierda”, asegura.

Pregunta. En los últimos tiempos ha suavizado el tono político. ¿Qué queda de la Thatcher de la Vall d’Uixó de los principios?

Respuesta. Era un momento diferente. Quien me conoce sabe que soy vehemente, directa y muy transparente. Soy muy de defender lo mío pero luego cuando bajo de la tribuna de debate, soy capaz de pactar y dialogar, y una persona mucho más liberal, abierta y progresista que muchos de la izquierda.

P. ¿Qué quien, por ejemplo?

R. Que el señor Puig y la señora Oltra porque no soy sectaria. Tengo mis principios pero dejo mucha libertad a la gente porque me lo creo. Hubo primarias en el PP por Cristina Cifuentes y por mí, porque apostamos por ellas.

P. Reclama al Gobierno valenciano que no ejerza mirando al norte, a Cataluña. Y la vicepresidenta Mónica Oltra le ha respondido en alguna ocasión que quienes se pasan el día mirando a Cataluña son ustedes.

R. No hablar de Cataluña es difícil, es el desafío más importante que tiene el país. Cuando una parte importante de personas quieren romperlo, tenemos que solucionarlo. Y si hay una comunidad donde se siente es aquí, por razones obvias de vecindad, de relaciones históricas y culturales y porque el PSPV y Compromís siguen la estela de lo que se ha hecho en Cataluña. Hay un ejemplo clarísimo en materia de educación. Veo demasiada ambigüedad respecto a Cataluña en Sánchez, Puig y Oltra.

P. ¿Qué le recuerda de aquí lo que sucede en Cataluña?

R. Veo a la gente preocupada por el tema lingüístico, cuando no había ningún problema. La Comunidad Valenciana es una autonomía donde hemos resuelto bien la integración de las dos lenguas. En Cataluña no empezaron ayer, la situación actual viene de atrás y hay sentencias del Tribunal Superior de Justicia valenciano que tumban toda la política lingüística del Consell.

“El anuncio de reversión del hospital de Dénia es puro electoralismo”

P. Se revirtió el modelo del hospital de Alzira, símbolo de las políticas sanitarias del PP, y ahora se anuncia lo mismo con el hospital de Dénia. Si gobierna, ¿volverá al sistema original?

R. El anuncio de reversión del hospital de Dénia es puro electoralismo, para atraerse el voto de Podemos. Me parece alucinante que Puig diga que, haya o no acuerdo, se revertirá. Eso me recuerda a Chavez con aquello de “exprópiese”. El presidente es presidente, pero todo no se puede hacer. Si el PP gobierna, pediré una auditoría jurídica del caos que hay en Alzira pero nosotros apoyamos este modelo concesional sin ningún género de dudas.

P. Mariano Rajoy se comprometió a reformar el sistema de financiacion autonómica y no lo hizo. Pablo Casado lo ha prometido de nuevo. ¿Deberían fiarse los valencianos?

R. El presidente Rajoy comenzó esa reforma cuando mejoró la situación económica del país. Hubo reuniones, se hicieron los informes técnicos y es verdad que al final se pidió un acuerdo al PSOE porque para una reforma así es preciso el apoyo de los dos grandes partidos. Yo le aseguro que el compromiso de Casado está y se lo exigiré.

P. ¿Cuando superará el PP la alargada sombra de la corrupción?

R. Supongo que hasta que acaben todos los juicios. Éramos conscientes de esa mochila pero hemos asumido responsabilidades políticas, hemos pedido perdón y expulsamos a las personas implicadas. Los casos están en los tribunales y los tribunales decidirán. El PP es mucho más que esos casos de corrupción.

P. ¿Sus propuestas más importantes son...?

R. El empleo y la economía, con una bajada de impuestos; libertad para elegir la lengua y el tipo de centro educativo, y acabar con las listas de espera, blindando por ley un tiempo máximo a partir del cual el paciente podrá elegir quedarse en el sistema público o irse a un concertado que pagará la Generalitat.

P. ¿Pactará con Ciudadanos y Vox si los necesita para gobernar?

R. El PP sale a ganar, a liderar el bloque del centro-derecha y no pactaremos con los partidos que no respeten la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

P. ¿Y con Vox?

R. El acuerdo que se ha firmado en Andalucía lo respeta. Hay una línea roja que es la lucha y defensa de los derechos de las personas vulnerables y el de la violencia de género que no se traspasó.