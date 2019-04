Bonig reclama una Comunidad Valenciana que no mire al norte

La candidata a la presidencia de la Generalitat y presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ha reclamado este sábado en un acto de precampaña en Elche (Alicante), al que le ha acompañado el expresidente del Gobierno José María Aznar, una Comunidad Valenciana que no mire al norte, en alusión a Cataluña, "porque la mejor forma de ser españoles es ser buenos valencianos".

La dirigente popular ha anunciado que reconocerá y remunerará el trabajo de las amas y amos de casa a través de desgravaciones en la declaración de la renta de la pareja de hasta 2.000 euros. Así, ha propuesto que, si llega al Palau de la Generalitat, permitirá aplicar deducciones de 700 euros si no tienen hijos, 1.500 hasta dos hijos, y 2.000 euros si tienen tres o más hijos.

"Porque también ese trabajo hay que remunerarlo y reconocerlo por primera vez en la historia", ha dicho Bonig en el mitin de precampaña electoral en Elche. La cabeza de lista del PP a la Generalitat ha dicho que el PP ofrece "hablar de futuro, de propuestas, de trabajo, esfuerzo, sacrificio, convicción y principios". Los principios "del PP de toda la vida".

La dirigente ha reivindicado "un PP, reformista y no reaccionario, presente y no ausente" y combativo porque "las batallas que no se dan son las que se pierden". "Recibimos las peores herencias y entregamos los mejores resultados", ha continuado y ha defendido que se generó "empleo", "oportunidades" y se garantizó "la sanidad y educación" y se bajaron "impuestos".

Isabel Bonig ha ofrecido así una "oferta atractiva, posible y real" desde una triple revolución fiscal, económica y social, para la que no se inventa "nada" porque ya "lo hizo" Aznar.

La candidata 'popular' ha indicado que propone una bajada del 7% del IRPF para quienes ganen menos de 35.000 euros, y que se eliminará los impuestos de patrimonio, "para ser tan competitivo como Madrid y Andalucía", o donaciones; además, de bajar el impuesto a la adquisición de viviendas.

No subestimar al PP

"Dicen que son propuestas electoralistas", ha indicado para pedir que no subestimen al PP y "a una mujer" que fue la primera alcaldesa de la Vall d'Uixò, la primera consejera de Infraestructuras, la primera presidenta del PPCV y será la "primera mujer presidenta del PPCV, con la ayuda de muchos hombres y mujeres".

Aznar ha reivindicado el Plan Hidrológico Nacional (PHN) impulsado por su Gobierno hace 15 años y derogado después en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, y se ha preguntado que "un país que no comparte el agua, ¿a dónde va?".

"Un Gobierno apoyado en los que se quieren cargar el país, en el que hay dificultades en muchos sitios para enseñar la lengua común y que no comparte el agua, ¿a dónde va?", ha subrayado el también presidente de FAES ha proseguido que hay algunas cosas "que no se saben" de aquel PHN derogado por el Ejecutivo socialista en 2004, por ejemplo que "era pagado por la Unión Europea".

"Habían empezado las obras y perdimos todo el dinero que nos daba la UE para el PHN, y a cambio de nada", ha lamentado el expresidente popular, quien ha recordado que aquel PHN tenía por objetivo "traer agua aquí y a otras zonas del sureste, y conectar otras cuencas".