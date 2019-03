Puig convoca a Oltra para comunicarle el adelanto de las elecciones valencianas al 28 de abril

El presidente de la Generalitat valenciana, el socialista Ximo Puig, ha convocado este lunes a su vicepresidenta y líder de Compromís, Mónica Oltra, para comunicarle su intención de adelantar un mes las elecciones autonómicas y hacerlas coincidir con las generales que se celebrarán el 28 de abril. La Comunidad Valenciana saldría de ese modo por primera vez del calendario electoral que siguen la mayoría de autonomías.

El dirigente socialista pretende con el adelanto alcanzar la mayor participación posible. En la Comunidad Valenciana, las elecciones generales siempre son los comicios que más votantes atraen. Puig también confía en que la candidatura de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en las elecciones que se celebrarán el mismo día, ejerza un efecto arrastre entre los socialistas.

La decisión no es compartida por su socio de gobierno, Compromís. Mónica Oltra, líder de la coalición y vicepresidenta de la Generalitat ha reiterado en la última semana que no ve motivos para el adelanto electoral. A diferencia de lo que les pasa a los socialistas, a Compromís, que no es un actor relevante en el tablero político español, no le conviene mezclar las elecciones autonómicas con las generales, sino mantenerlas con las municipales, que se celebrarán el 26 de mayo, para centrar el debate en cuestiones valencianas y de proximidad.

La intención de Puig es, aun así, celebrar este lunes una reunión de su Gobierno, aseguran fuentes de la Generalitat, cuyo acuerdo es un requisito necesario para poder convocar las elecciones. En el pleno, socialistas y Compromís ocupan el mismo número de asientos. En caso de desacuerdo irreconciliable, el presidente podría conseguir la mayoría destituyendo a un consejero de su socio de gobierno, aunque nada apunta de momento a un escenario de confrontación de tal calibre.

Podemos, favorable al adelanto

Podemos, que concurrirá con Esquerra Unida a las autonómicas, sí ve con buenos ojos, en cambio, el adelanto. El partido morado, la tercera pata del Acuerdo del Botánico, en el que se ha basado la estabilidad parlamentaria del Gobierno del PSPV-PSOE y Compromís, cree que la coincidencia con las generales podría ayudarle a reducir la pérdida de votos con respecto a las elecciones de 2015 que anuncian todos los sondeos.

Puig ha recibido el apoyo de la dirección federal del PSOE para el adelanto. El ministro de Fomento y secretario de Organización del partido, el valenciano José Luis Ábalos, ha afirmado este lunes en Gandia que la decisión no presenta "ningún inconveniente" para el partido y que este respeta "el carácter que le asiste como presidente". La coincidencia de los comicios unirá a los socialistas valencianos durante la campaña. El PSPV se dividió durante las primarias del PSOE entre partidarios de Susana Díaz, entre los que figuró Puig y la mayoría de cargos orgánicos, y de Sánchez, que fueron mayoría entre las bases. Lo mismo ocurrió después en las primarias que revalidaron a Puig como líder autonómico, si bien las relaciones entre ambas corrientes han mejorado desde entonces.

Una posibilidad no utilizada

Si se confirma, será la primera vez que los valencianos voten a sus representantes autonómicos al margen de las comunidades de régimen general. Lo harán gracias a una reforma del Estatuto de Autonomía aprobada la década pasada, en la etapa en que Francisco Camps, del PP, era presidente de la Generalitat, pero que no se ha utilizado hasta ahora.

La Comunidad Valenciana, la cuarta autonomía por peso de población y de Producto Interior Bruto, se sumará así a Cataluña, Galicia, País Vasco y Andalucía que ya tienen un calendario electoral propio. Uno de los motivos que ha llevado a Puig a tomar la decisión ha sido singularizar a la Comunidad Valenciana y reforzar la visibilidad de su agenda en el conjunto de España.