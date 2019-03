Bong considera que el español está en peligro en la Comunidad Valenciana

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, se ha mostrado convencida de que el castellano está en peligro en la Comunitat Valenciana y ha asegurado que "hay muchos municipios donde no hay oferta en lengua castellana". Bonig se ha expresado en la línea marcada por el líder nacional del PP, Pablo Casado, que considera que es necesario una ley para proteger el castellano, porque está en peligro en parte del terriotrio de España.

La líder de los populares valencianos ha realizado en Los desayunos de TVE estas declaraciones, en las que ha defendido que en esta comunidad "hay un proceso de falta de libertad de los padres para elegir la lengua en la que quieren educar a sus hijos". Cuando se le ha preguntado si piensa que el castellano está "en peligro" en esta autonomía, ha contestado que "totalmente". "Y no lo digo yo, lo dicen las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana", ha aseverado. Tras la entrevista en el programa de TVE, Bonig ha cerrado en Madrid con Casado un acto de proclamación de las candidatas autonómicas y municipales del PP en Madrid.

Bonig ha puesto como ejemplo que "el 93% de los alumnos en la provincia en Castellón estudian solo en líneas en valenciano". "Esa es una realidad. Hay muchos municipios en la Comunitat Valenciana donde no hay oferta en lengua castellana", ha incidido.

A su parecer, "si hay una comunidad que sufre las políticas que han llevado a Cataluña a la actual situación, esa ha sido la Comunitat Valenciana por las políticas de PSPV y Compromís sobre todo en tema educativo donde hay todo un proceso de adoctrinamiento, de chantaje lingüístico, de falta de libertad de elección para los padres a la hora de elegir la educación y la lengua de sus hijos igual que pasó en Cataluña hace veinte años".

La líder 'popular' ha culpado al presidente valenciano, Ximo Puig, de "permitir y tolerar esa política". "No lo digo yo, lo dicen las más de 300.000 personas que salieron a la calle y las más de 40 sentencias del TSJ anulando su política como, por ejemplo, el decreto del chantaje lingüístico".

Bonig se ha comprometido a que con el PPCV habrá "libertad de educación y no habrá requisito lingüístico". Asimismo, ha recalcado que el valenciano "no es un problema" y que su partido "defiende" esta lengua "pero con libertad".

"Es que estoy un poco harta de escuchar que el PP está en contra del valenciano. Mentira. El PP quiere, defiende. Nosotros pusimos en marcha toda la enseñanza del valenciano pero con libertad. Yo soy valencianoparlante, puedo hacer esta entrevista en valenciano o castellano y para mí es un enorme orgullo poder ser bilingüe como es la Comunitat pero lo que no voy a permitir es que se coarte la libertad de los padres", ha subrayado.

El presidente valenciano, Ximo Puig, y la vicepresidenta, Mònica Oltra, han respondido a estas declaraciones, calificándolas de falsedades. La afirmación de que el catellano está en peligro está "muy lejos de la realidad" y ha advertido que "hacer de la confrontación lingüística otra vez un activo electoral, demuestra la inanición intelectual y la falta de propuestas políticas". "Yo escucho y veo a las personas, otros escuchan y ven fantasmas, nadie puede avalar esa posición si no está muy lejos de la realidad". "Que me presenten un niño a una niña que en la Comunitat Valenciana no tenga acceso al castellano; es una comunidad clarísimamente bilingüe y queremos las dos lenguas, somos tan de Vicent Andrés Estellés como de Miguel Hernández, nos gusta el castellano y nos gusta el valenciano", ha señalado.

Oltra, por su parte, ha manifestado: "Quien pretende liderar un proyecto político no debería de tener ese desconocimiento ni falsear la realidad para describir un panorama que no existe". A cualquier que se le diga que el castellano está en peligro en la Comunitat "directamente se reirá porque eso es irrisorio y ridículo", ha añadido.

"Aquí no hay requisito lingüístico ni en la Sanidad ni en un ningún sitio que mandate saber valenciano para entrar en la función pública, algo que a mí me parece cuestionable porque los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos en la lengua cooficial que elijan y los poderes públicos tienen que garantizar ese derecho", ha defendido.

En cualquier caso, ha remarcado que el castellano "no está en peligro, ni faltan médicos porque se les exija hablar valenciano". En todo caso, ha puntualizado hay falta médicos en toda España y es "por otras razones", ha zanjado.