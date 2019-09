El CIS catalán pregunta por si es “justo” el “exilio” de políticos catalanes

El Centro de Estudios de Opinión (CEO), el equivalente en Cataluña al CIS, ha asumido el lenguaje del Ejecutivo de la Generalitat y en su última encuesta Ómnibus, presentada este miércoles, ha preguntado a los encuestados por si consideran “justo” el encarcelamiento y “el exilio” de los políticos catalanes, en referencia a los líderes del procés que están a la espera de la sentencia del juicio del Tribunal Supremo por un supuesto delito de rebelión o los huidos de la justicia española en diversos puntos de Europa. El 68% de los encuestados asegura que es injusto mientras que el 17,9% lo considera correcto. La encuesta también pregunta por cómo abordar las relaciones entre Cataluña y España y solo el 11% apoya una “política unilateral” por parte del Govern.

La encuesta, que pregunta por diez ámbitos distintos (salud, educación, política…) fue realizada entre el 3 y el 25 de junio, con lo cual coincidió con el tramo final del juicio a los líderes independentistas. De hecho, se pregunta por esa cuestión: el 59% de las personas que respondieron la encuesta han asegurado estar al día o muy al día de las declaraciones en el Tribunal Supremo.

No solo se pregunta por el seguimiento de las vistas, sino también por si "los encausados están teniendo un juicio justo". Un 17% de los encuestados dice que no lo sabe. Un 55% asegura que está de acuerdo o muy de acuerdo en que no hay garantías en el proceso judicial. La muestra fue de 1200 entrevistas presenciales.

El CEO pregunta por las posibles soluciones al conflicto político y propone cuatro opciones: Una política de diálogo y negociación “sin límites” (el lenguaje que usa el Govern para querer decir que se incluya en el orden del día el derecho a la autodeterminación); una política de diálogo dentro “de la Constitución”; “mano dura” por parte del Gobierno central y “una política unilateral” del Govern. La opción de un diálogo sin límites recibe el 40% de apoyo, seguida de la que respete el marco legal, 36%.