Ya es Navidad en el Ayuntamiento de Madrid

A tres meses de la Nochebuena, como ha recordado la concejala de cultura Andrea Levy, en el Ayuntamiento ya se habla sobre la Navidad. En el Pleno de este martes, el concejal de Vox Fernando Martínez Vidal ha mostrado al Gobierno su deseo de que “se vuelva a celebrar la Navidad como Dios manda”. En su opinión, las últimas adolecían de tradición, belenes o animales, como “camellos, ocas y caballos”, en las comitivas. “¿Vamos a asistir a una cabalgata organizada por el equipo anterior? ¿Quién es el director artístico? Esperamos que el Ayuntamiento de PP y Cs no nos de una sorpresa”, ha agregado el edil del partido de extrema derecha.

“Este equipo defiende la Navidad de acuerdo a nuestra tradición”, ha respondido la concejala de cultura, Andrea Levy. A continuación, ha anunciado “una Navidad para los 21 distritos”, que extenderá la iluminación “a nuevos emplazamientos” y que a las luces se incorporan “diseños eminentemente navideños”. La delegada de cultura ha confirmado que habrá belenes, muchos belenes: en la Puerta de Alcalá y en la de Toledo; en las Juntas de Distrito y en los Centros Culturales municipales. La Navidad como asunto de Ciudad.

La Navidad ha sido uno de los momentos más pintorescos del Pleno que el Ayuntamiento ha celebrado este martes. También uno de los anuncios. Otro ha sido la posibilidad de que los agentes de policía lleven táser (una pistola de descargas eléctricas). Esto es debido a las “continuas intervenciones en las que los policías se ven inmersos y en las que se deba hacer uso de la fuerza sin emplear armas de fuego”, ha defendido el alcalde.

Después, Almeida ha regresado al modo campaña electoral. “Usted es el enviado de Sánchez”, le ha dicho al portavoz socialista Pepu Hernández. “No me avergüenzo de la foto de Colón”, ha agregado después. También ha vuelto a cuestionar las cuentas municipales sin dar datos; ha mencionado la ampliación Madrid Central; y, en general, se ha lamentado del “legado Carmena”. Un argumento al que Más Madrid y PSOE ha dado la vuelta. “Ha querido destruir el legado Carmena y apropiarse de lo que no ha podido eliminar”, lanzó Marta Higueras, portavoz de Más Madrid. “Basta de mirar atrás. Hay mucho por hacer”, ha agregado la socialista Enma López Araújo.

La posible gestión privada de los centros deportivos —Cs ha reconocido que está “estudiando todas las posibilidades”-, el servicio de atención ciudadana y su posible privatización, o el recurso a la absolución de Botella y otros siete miembros de su equipo por la venta de vivienda social a fondos buitre han sobrevolado el Pleno.

Mientras Vox ha celebrado la dirección que está tomando el Gobierno municipal, Más Madrid y PSOE han denunciado la influencia de la extrema derecha en Cibeles. “Tras más de 40 años de democracia, no pensé que la censura volviera a mi ciudad”, ha dicho el socialista Pepu Hernández que citó a Pedro Zerolo: “En su modelo de sociedad, no quepo yo. En el mío, sí cabe usted”. Hace unos días, Vox pidió quitarle el nombre del político, un icono de la lucha LGTBI, a una plaza en Madrid; reclaman volver al callejero antiguo porque no comparten la Ley de Memoria Histórica.

“Los familiares de los fusilados están a la espera de saber qué va a pasar con el memorial de La Almudena”, ha preguntado Marta Gómez Lahoz, de Más Madrid. El equipo anterior dejó esbozado este monumento en recuerdo de las 3.000 personas que fueron fusiladas ahí en la posguerra. A su llegada, el nuevo Ayuntamiento paralizó las obras y ahora iban a añadir unas modificaciones. “Es doloroso e inaceptable ver cómo la derecha se niega a reconocer algo tan obvio como las victimas de la dictadura”, ha agregado Gómez Lahoz.

“El memorial está casi acabado, las modificaciones que quieren hacer prostituyen la motivación original”, ha continuado la edil. “Tienen mucho interés en este memorial, pero no fueron capaces de sacarlo adelante”, respondieron desde el Gobierno municipal, “las obras están ahora mismo suspendidas, pero esperamos el poco tiempo darlo por finalizado”. Para Más Madrid es un gesto, otro más, a la extrema derecha: “Se ven obligados a incluir las reivindicaciones de Vox. No hay que olvidar que cerraron un pacto secreto. Han sido cien días perdidos”.

La izquierda también ha lamentado la incapacidad del PP de atraer a la extrema derecha al Pacto contra la Violencia Machista, una iniciativa de Cs y que contaría con el apoyo del PSOE y de Más Madrid. “Creo que Vox se equivocó”, ha asegurado el alcalde en referencia al encontronazo con el portavoz del partido de extrema derecha, Javier Ortega Smith, cuando este intentó boicotear una concentración en repulsa a la violencia machista. “La misma semana que se enterraban cuatro mujeres asesinadas por violencia machista”, ha incidido Hernández. “No comparto el feminismo de las bonitas y los bonitos; el que excluye”, ha respondido Almeida, “no vamos a repartir carné de buenos y de malos”.

