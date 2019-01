Los Reyes Magos y su séquito de artistas recorren la capital

Como estaba previsto, la Cabalgata de los Reyes Magos de la capital arrancó a las 18.30 su recorrido desde la Plaza de San Juan de la Cruz. Lo hizo con La Estrella de la Navidad encabezando el desfile, una carroza de doce metros de largo ataviada con cañones de confeti que dibujaban en el aire estelas de estrellas metalizadas. “Mira, mamá”, decía Carlos mientras intentaba cogerlos. La espera había merecido la pena, sus majestades ya estaban en Madrid.

La gran comitiva, compuesta por más de 2.000 personas y 11 carrozas inspiradas en el poder transformador de las artes, avanzaba despacio minutos después por el paseo de la Castellana ante la atenta mirada de los asistentes –unos 30.000 a lo largo de todo el recorrido, según la organización–.

Aunque se había pedido no utilizar escaleras ni paraguas del revés para recoger más caramelos, algunos se saltaron estas recomendaciones para irse con un botín mayor a casa.

Este año solo ha habido lluvia de dulces, no de agua, aunque no se recuerda una cabalgata con una temperatura tan fría desde hacía mucho tiempo. No importó. La noche más mágica del año bien mereció aguantar de pie durante horas, como Clara, que acudió con su madre Elena para gritar bien fuerte a los Reyes Magos: “¡por favor, no os olvidéis de mis regalos!”.

Tras la Estrella de la Navidad, iba Mo El Gigante, una escultura de mimbre y de siete metros de alto diseñada por el artista francés Benoit Mousseroin y decorada por ciudadanos y ciudadanas de Madrid durante las Navidades, quienes también ayudaron a crear las nuevas carrozas de los Reyes Magos, renovadas cada tres años. La de Melchor era amarilla, rosa la de Gaspar, y azul la de Baltasar. De todas ellas colgaban cartas con deseos para este 2019.

Siete compañías de artes escénicas de España, Francia, Reino Unido y Países Bajos desplegaron sus mejores espectáculos sobre las arterias principales de la capital, acompañadas por artistas voluntarios, marionetas y carrozas de entidades patrocinadas. Una banda compuesta por cinco músicos y bandas de clarines y timbales fueron las encargadas de calentar con su música esta fría noche de invierno, custodiada, como siempre, por la Policía Municipal y Nacional, la Guardia Civil, la Empresa Municipal de Transporte, los Bomberos y los sanitarios del SAMUR.

Aquellos más pacientes hicieron cola durante más de dos horas para poder sentarse en las gradas abiertas al público general que el Ayuntamiento desplegó en varios puntos del recorrido entre la plaza de Emilio Castelar y la plaza de Colón. Otros, como Jesús y Ana, también esperaron "durante mucho rato” para ver a sus majestades, pero lo hicieron desde una de las cinco áreas habilitadas para personas con diversidad funcional y/o sensorial. “Estoy muy contento de ver a los Reyes desde tan cerca”, decía Jesús.

Y es que esta cabalgata es la más accesible para personas con discapacidad jamás celebrada. Además de la secretaria real que el año pasado ya interpretó las palabras de sus majestades en lengua de signos, esta edición cuenta también con un sistema de audiodescripción para describir la disposición de las carrozas, las comparsas, los detalles de vestuario, de escenografía y el lenguaje no verbal de los participantes; subtitulado adaptado para los diálogos entre personajes; bucle magnético y sonido amplificado para que las personas con audífono o implante coclear pudieran escuchar el sonido de escena libre de cualquier ruido ambiente; y un centenar de mochilas vibratorias que permitieron a personas sordas sentir la música.

Sobre las 20.30 y tras recorrer también el paseo de Recoletos, la cabalgata de los Reyes Magos llegó al final de su recorrido: la plaza de Cibeles. Allí les esperaban otra multitud de niños y niñas ansiosos por verlos, como Alison que vio por primera vez la cabalgata desde este punto. Para sus padres Javier y Anabel, colombianos residentes en España, también es la primera vez. “¿No se me nota en la cara? Estoy más emocionada que ella”, decía Anabel señalando a su hija.

Sobre el escenario, la alcaldesa Manuela Carmena recibió a sus Majestades en silla de ruedas tras su operación de tobillo.

“¡Hola, Madrid!”, saludó Melchor. “Este año estamos especialmente contentos porque todas vuestras cartas, con las que habéis ayudado a construir nuestras carrozas, nos han acompañado durante el recorrido de la cabalgata”, añadió

El broche final a esta noche mágica lo puso el grupo musical Petip Pop, acompañados por el Coro de Niños y Jóvenes de Madrid. Y como despedida, el ya tradicional espectáculo de fuegos artificiales y música, anunciando que sus majestades los Reyes Magos de Oriente ya estaban listos para empezar a repartir regalos.

