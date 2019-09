Exdirigentes del PDeCAT copan la primera reunión de la plataforma de Poblet

Con discreción, evitando estar en el foco de lo que es la primera reunión de la plataforma El País de demà (El País de mañana), Carles Campuzano, exportavoz del PDeCAT en el Congreso y Marta Pascal, ex coordinadora general de la misma formación, entraron esta mañana en el Palau del Abad, del Monasterio de Poblet. No fueron los únicos porque otros excuadros de esa formación, como el exdiputado Jordi Xuclà, y la exdiputada de CiU, Marta Pigem, también asistieron a la asamblea fundacional de una formación que, de entrada, se posiciona en contra de la línea del procés pero que no reniega de que la independencia sea un objetivo a conseguir en un futuro. Piden “resetear” la política catalana y están claramente a favor de retomar la normalidad en la relación con el Estado.

Además de esas caras asociadas a un sector del PDeCat alejado de la dirección política actual que impulsa Carles Puigdemont desde Bélgica, otros políticos que han tomado parte activa en algunas de las reuniones que desde hace un año vienen celebrando son el exconsejero de Cultura Santi Vila y también otros dos de los consejeros de Puigdemont que abandonaron el barco del gobierno catalán en el verano de 2017, meses antes del giro que tomó el gobierno de la Generalitat y que propició el referéndum del 1 de Octubre. Entre ellos, el que fue consejero de Interior, Jordi Janè, y el de Empresa, Jordi Baiget, ambos de CDC. Fuentes conocedoras del proceso de gestión de la plataforma aseguran que todos ellos han participado como conocedores de campos profesionales y expertos en política.

Que el universo político en El País de Demà es más próximo a los valores que defiende el sector tradicional del PDeCAT quedaba claro en lo que sostenían algunas de las personas que han empezado a entrar en el Monasterio de Poblet a primera hora de la mañana. Un exalcalde de esa formación y un expresidente de un consejo comarcal también del PDeCAT han comentado que asistían al encuentro convencidos de que hay que ensayar otras fórmulas, alejadas de la vía unilateral del procés, y que hay que retomar las relaciones con el Estado para “poner fin a la parálisis”.

Josep Jordana, exalcalde de CiU, también ha asistido a la reunión entre militantes de base del PDeCAT, como un ingeniero de Vilanova i la Geltrú y una profesional de la enseñanza, que han matizado que acudían al encuentro “preocupados” por el momento político actual y con la idea de que todas las fórmulas que ayuden a desbloquear la situación tienen que ser bienvenidas. Ellos, como otros de los asistentes, lo hacían como personas con interés político. El mismo que tenía una profesora de Universidad que ha participado en la reunión como oyente. Josep Solé, director del Institut d'estudis Financers, también ha asistido.

Al encuentro han asistido un centenar largo de personas. Algunos excargos socialistas, como el exregidor de Urbanismo del consistorio barcelonés, Ramón García Bragado, y una ex miembro de la ejecutiva del PSC. Otro socialista que se ha involucrado en algunas sesiones ha sido Jordi William Carnes y el actual regidor del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle. Pese a que la presencia de políticos es bastante destacada en El País de Demà, el coordinador de la plataforma, Antoni Garrell, insiste en que se trata de una asociación cuya principal misión es proporcionar ideas y proyectos a los políticos para que estos las desarrollen. La posibilidd de que la plataforma derive finalmente en el alumbramiento de un partido político es, a priori, descartada.

Esta misma mañana Garrell ha afirmado, en un receso de la jornada, que el origen del movimiento viene de la sociedad civil en la que hay profesionales de muchos sectores y académicos. "Solo el 5% de los que hoy han asistido al encuentro son políticos y su participación obedece a la valía de su conocimiento y a su experiencia", ha dicho.

Con todo, algunas de las personas que desde hace un año han participado en la gestación de la nueva plataforma reconocen que los ritmos de la política catalana han acabado acelerando la presentación formal de El País de Demà. La jornada de hoy ha de servir para cerrar el documento fundacional -se parte de un borrador que resume las aportaciones- dividido en cuatro ejes: uno político, otro económico, otro social y un cuarto denominado de valores. Antoni Bayona, jurista y exletrado mayor del Parlament, era el encargado de coordinar el debate político."Para ir a un progreso económico es necesario que este vaya a la par del social", ha apuntado Garrell que ha subrayado la mayoritaria implicación de jóvenes alrededor de la treintena.