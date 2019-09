Una novela de Montse Barderi que da voz a las mujeres de origen humilde gana el Bertrana

La memòria de l’aigua, una novela de la escritora y periodista Montse Barderi (Sabadell, 1969), basada en experiencias propias sin ser autobiográfica y que da voz a las mujeres de origen humilde, ha ganado este martes los 30.000 euros el 52º Premio Prudenci Bertrana, cabeza de cartel de los premios literarios de Girona. El Premio Carles Rahola de ensayo fue para La vida aèria, de Ferran Sáez. La gala de entrega de los premios se ha celebrado este martes por la noche en el auditorio capital gerundense y, como en esta edición el veredicto se hizo público el pasado junio, los libros premiados estarán ya a la venta este mismo miércoles.

Barderi, autora de diversas obras y nombrada este 2019 comisaria del Año Teresa Pàmies por la Institució de les Lletres Catalanes, da voz a mujeres silenciadas. “Normalmente las historias de mujeres de clase baja de origen humilde no las hemos podido contar con nuestra propia voz, no hemos tenido muchas ocasiones de hacernos oír. Esto forma parte de mi familia, yo soy la heredera directa y me parecía muy importante dar esta voz”, ha detallado la ganadora. La novela refleja la historia de generaciones de mujeres desde finales del siglo XIX a la actualidad, del paso del mundo rural al industrial. En su relato aborda temas como el maltrato, trastornos afectivos, la soledad o el perdón. Todo en dos espacios ficticios pero reales, Sabadell y Bellpuig, aunque con otros nombres. El poder de la reconciliación y de la superación determina el destino final de las protagonistas.

Ferran Sáez (la Granja d’Escarp, 1964), galardonado con premios como el Joan Fuster o el Josep Vallverdú, autor de novelas y de poesía, ha ganado el 40º Carles Rahola de ensayo (dotado con 6.000 euros). La vida aèria es un ensayo en forma de dietario entre 2016 y 2018 sin fechas, “las pongo cuando quiero”, ha comenta su autor, que obvia la actualidad para que “no pierda vigencia” y un solo tema no monopolice su obra. Practica “la literatura del yo": "Hablo del yo a través de lo que el mundo me parece a mí, hay una autocensura de la actualidad, precisamente porque vivimos los tiempos que vivimos”, ha destacado. Sáez, que no está en las redes sociales, a veces se siente “flotando en un lugar que no tiene mucha relación con el mundo”, está muy relacionado con instrumentos de viento y mientras escribía compuso una obra para flauta. “Todo ese aire acabó confluyendo en el título: Vida aèria”, apunta.

Un poemario nacido de la mirada de un arqueólogo sobre las excavaciones en las que trabaja los meses de diciembre, en un paraje con un merendero abandonado y una fuente, a modo de bodegón, fue la inspiración inicial de Tocat i enfonsat, obra con la que Ramón Cardona (Solsona, 1965), profesor de griego y arqueólogo se ha llevado los 2.400 euros del 42º Miquel Palol de poesía. Unos versos divididos en umbría, carenas y solanas, como metáforas de la vida.

El cartel de los galardones lo ha completado el 34º Ramon Muntaner de literatura juvenil (6.000 euros), que ha sido para Kambiri, de Lluís Prats (Terrassa, 1966). Una historia inspirada en la llegada en patera a Lampedusa de una niña de nueve meses, huérfana, y la voluntad de adoptarla del médico que la atendió, Pietro Bartolo. Da un mensaje de esperanza: "Las buenas personas ayudan, tienen claro que a los náufragos se les ayuda”, ha destacado su autor.

Lildami, el grupo referente de música urbana en Barcelona de trap catalán, ha ganado el Cerverí de Letra de canción con Sempre es estiu. El premio a la mejor iniciativa digital ha sido para Deep Blue Rhapsody, un experimento en el que se introducen versos dentro de una máquina, que crea otros nuevos, y la mejor experiencia didáctica ha sido Booktrailers, una adaptación de libros de ESO a formato audiovisual en el INS de Vilanova i la Geltrú.