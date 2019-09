Fridays For Future se moviliza por el clima del 20 al 27 de septiembre

El movimiento estudiantil Fridays For Future ha presentado este lunes una semana de movilizaciones en Barcelona, del 20 al 27 de septiembre, para visualizar la situación de emergencia climática y reivindicar a los gobiernos medidas urgentes para combatirla. La capital catalana se suma así a las movilizaciones convocadas en muchos países, coincidiendo con la Cumbre sobre la Acción Climática de la ONU en Nueva York, que será el 23 de septiembre y a la cual asistirá la popular activista sueca Greta Thunberg. “La emergencia climática es innegable” y “consecuencia directa de nuestro sistema extractivista y consumista, que prioriza el beneficio económico a mantener la vida”, aseguran en el manifiesto. Uno de los focos de la semana será reivindicar un peaje anticontaminación a la ciudad, una propuesta que Ada Colau no descarta, según anunció.

Empezaron a manifestarse el año pasado y este curso lo han iniciado más organizados y coordinados con los grupos de otras ciudades catalanas y movimientos hermanos, como Rebelión, Extinción o Ecologistas en Acción. En la rueda de prensa han dado a conocer la web Emergenciaclimatica.net, que incluye toda la información del movimiento, desde el manifiesto hasta el calendario de actividades y las adhesiones.

La semana de movilizaciones empieza el lunes 20 de septiembre, aunque hay algunas actividades previas, y acabará el día 27 con la Huelga Mundial por el Clima. Está convocada a las séis de la tarde en los Jardinets de Gràcia y el recorrido será hasta la plaza de Catalunya, donde en un escenario se leerá el manifiesto y habrá otras intervenciones. A la manifestación se han adherido entidades ecologistas y también sindicados como CCOO, UGT, Intersindical CSC o Intersindical Alternativa.

Durante estos días, se han programado actividades como un taller de pancartas y activismo el día 16 en Can Batlló; una jornada de economía circular el día 17 en la sede de UGT; una biciletada popular el día 20 organizada por UGT; una jornada de limpieza de playas el 21 en el espigón de Bac de Rueda coincidiendo con el Día Mundial de la Limpieza; o una acción directa no violenta programada para el 22, que no quieren revelar para conseguir un efecto sorpresa. Todo ello acabará con la huelga mundial del día 27 y, antes de la manifestación, los recibirá la alcaldesa de Barcelona, Ada Coláis, que ha mostrado el apoyo del consistorio a la movilización.

A pesar de esta recepción, Aitor Urruticoechea, uno de los portavoces de Fridays For Future, explica que consideran “incoherentes” las estrategias municipales, puesto que luego tanto anuncian restricciones al tránsito como dejan una moratoria de un año a camiones y furgonetas, como se ha conocido este lunes. Además, desde el movimiento siempre se ha considerado insuficiente la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que “solo reducirá un 20% el tránsito a la ciudad”, apunta. De hecho, uno de los focos de la semana de movilizaciones será reivindicar el peaje anticontaminación, “para reducir el tránsito rodado a la mitad en la ciudad”, ha añadido Urruticoechea.