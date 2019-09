La izquierda presiona a Cs para que permita investigar el ‘caso Avalmadrid’

El PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos Madrid en Pie se han unido este martes para registrar conjuntamente la petición de una comisión de investigación sobre el caso Avalmadrid. Los tres partidos de izquierda quieren fiscalizar los avales concedidos por el ente semipúblico entre 2007 y 2018, lo que incluiría el polémico acuerdo para facilitar un crédito de 400.000 euros en 2011 a una empresa participada por el padre de Isabel Díaz Ayuso (que nunca se devolvió). Para que la investigación salga adelante, el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos necesitarán el apoyo de Ciudadanos en la Mesa, y, previsiblemente, en el pleno. En consecuencia, sus portavoces han apelado este martes a la responsabilidad del partido de Ignacio Aguado, que acaba de formar con Díaz Ayuso (PP) el primer gobierno de coalición de la historia de la región.

“Avalmadrid concedía créditos sin las suficientes garantías, a personas que presuntamente eran beneficiadas por ser allegadas”, ha resumido Ángel Gabilondo, el portavoz del PSOE. “Está el debate de si es público o no: el 31% lo es, hay nombramientos desde el Gobierno. Es imprescindible aclarar esto”, ha seguido. Y ha subrayado: “Ciudadanos tendrá que estar a la altura de sus discursos: la regeneración. Tienen un problema. Me parece imprescindible que apoye. También Vox. Si empezamos con las triquiñuelas de que Avalmadrid no es del todo público...”.

Para que la investigación tenga alguna posibilidad de ver la luz, primero es preceptivo que la Mesa de la Asamblea considere que cumple con el requisito de ser de interés público. Y el PP argumentará que no lo hace porque la entidad no lo es.

Sin embargo, fuentes parlamentarias admiten que se puede argumentar una cosa y la contraria: que se debe investigar qué se ha hecho con las decenas de millones de euros públicos invertidos en un ente donde el Gobierno regional nombra al presidente y a varios consejeros; y que esta no es estrictamente una compañía pública, por lo que no cabe investigarla en la Cámara regional.

“A Ciudadanos se le debería caer la cara de vergüenza si no apoyan la comisión”, ha opinado Íñigo Errejón, el líder de Más Madrid. “Les decimos que si una fuerza política quiere ser de regeneración tiene que permitir que se sepa toda la verdad”, ha argumentado. “Es una burla a los madrileños decir que uno está regenerando mientras cogobierna con un partido empapado hasta los huesos de casos de corrupción”, ha rematado sobre la alianza de PP y Cs.

“De Ciudadanos ya esperamos muy poco, pero al menos deberían permitirnos saber qué ha pasado”, ha dicho, finalmente, Isabel Serra, portavoz de Unidas Podemos Madrid en Pie, que ha recordado que el partido de Aguado tiene la responsabilidad de la consejería de Economía, de la que depende, precisamente, Avalmadrid.

La propuesta de los tres partidos de izquierdas es que los trabajos de la comisión comiencen en septiembre. Pero primero deben pasar un proceloso examen parlamentario: dependen de Ciudadanos.

Lo que se sabe de la operación Isabel Díaz Ayuso confesó el lunes 26 de agosto que antes de que Avalmadrid concediera un aval de 400.000 euros a MC Infortécnica, una empresa participada por su padre, ella misma buscó vías de financiación. “Yo pregunté con qué persona podía hablar para que se le solicitara un crédito a esa empresa”, dijo. “Pregunté, simplemente, con qué persona podía hablar para que, a su vez, si se daban las garantías, esa compañía pudiera ser, o no, avalada”, añadió. Y recalcó: “[A mi padre] le preocupaba que el poco patrimonio que tenía, lo heredáramos”. La presidenta no especificó cuándo hizo esas gestiones, más allá de que fueron previas a que adquiriera la condición de diputada —julio de 2011—. A inicios de 2011, Infortécnica tramita un aval de Avalmadrid. El ente da el visto bueno si aporta una tasación de una nave industrial en Sotillo de la Adrada (Ávila), perteneciente al padre de Díaz Ayuso, que llegue a los 200.000 euros. Los tasadores valoran la finca en 213.596,40 euros, pero advirtiendo de que incumple la normativa urbanística. En marzo de 2011, el coordinador del departamento de riesgos de Avalmadrid avisa al responsable del ente de que la tasadora muestra dudas sobre la finca que ofrece como contraprestación la empresa solicitante. En media hora, tiene respuesta. Hay que conceder el aval: “Ok, adelante”, le contestan. Al final se avalan 400.000 euros. El 14 de julio de 2011, Isabel Díaz Ayuso escribe a un directivo de Avalmadrid, como adelantó EL PAÍS. Quiere informarse del aval. Inicia un intercambio de correos en el que expresa sus dudas sobre los socios de sus padres y describe la mala situación de la empresa. En octubre de 2011,los hijos del matrimonio Díaz Ayuso aceptan la donación de dos viviendas de sus padres. Posteriormente, llegan los impagos.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram