Dinero público para paliar los errores de cálculo en los avales de Avalmadrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró ayer que se busca "manchar su honor" con la polémica sobre el aval concedido en 2011 por Avalmadrid a una empresa participada por su padre.

"Sacar a colación casi diez años más tarde cómo se arruinó mi familia me parece que es bastante vil", dijo ayer Diaz Ayuso durante una entrevista en Es Radio. "Queda claro que mi familia no se ha enriquecido, ni se ha aprovechado de mi ascenso en política: cuanto mejor me ha ido a mí, peor le ha ido a ella", siguió. "Veo bien que se arroje toda la luz sobre cualquier organismo", añadió sobre la posible comisión de investigación sobre Avalmadrid. Y remató: "Ahora bien, a mí se me intenta mezclar de manera torticera con esa gestión, y mi caso no tiene nada que ver".

Por su parte, el consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, indicó que desconoce si es "adecuado legalmente o no" la creación de la comisión, al ser una entidad privada.