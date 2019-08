Verbenas meloneras y juguetes con historia

CINE. Compramos tu barrio

A diario leemos en los medios noticias sobre la especulación inmobiliaria, los desahucios o la turistificación, pero rara vez le ponemos cara a las historias que se esconden detrás de estos fenómenos, que tienen un profundo impacto sobre los barrios y las personas que los habitan. Paola Rey firma este documental, grabado a lo largo de los últimos meses en Lavapiés, en el que se recogen los testimonios y las luchas de vecinos, asociaciones y colectivos autogestionados que luchan a diario para que su barrio se mantenga vivo.

Cuándo: 2 de septiembre a las 20.00.Dónde: Teatro del Barrio (c/ Zurita, 20).Precio: 4 euros

MÚSICA. Billie Eilish

Sin haber cumplido los 18 y habiendo publicado su primer disco hace solo unos meses, Billie Eilish se ha convertido, en tiempo récord, en un auténtico ídolo adolescente. La californiana aterriza esta semana en España, donde hará dos paradas –en Madrid y Barcelona– para presentar su álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, que ha generado tanta expectación que los recintos donde se iban a celebrar ambos conciertos han tenido que ampliar su aforo. Su estilo, sus armonías etéreas y llenas de intimidad y, sobre todo, sus poderosas letras han cautivado a un público que ha visto en Eilish a la artista capaz de capturar la ansiedad adolescente del siglo XXI en un puñado de canciones.

Cuándo: 3 de septiembre a las 21.00.Dónde: WiZink Center (Av. Felipe II, s/n).Precio: De 35 a 50 euros

TEATRO. Señora de rojo sobre fondo gris

Con Señora de rojo sobre fondo gris, Miguel Delibes exorcizó el dolor que le produjo la muerte de su esposa, Ángeles de Castro, cuando ella tenía solo 50 años. El escritor siempre reconoció que esta pérdida le marcó para toda la vida y así lo reflejó en esta novela en la que es Nicolás, un pintor en plena crisis creativa, quien recuerda a Ana, su mujer, que falleció de forma imprevista y sin la cual la vida ha dejado de tener sentido. Toda una declaración de amor y dolor, adaptada al teatro por José Sámano, José Sacristán e Inés Camiña e interpretada por el propio Sacristán, que podrá verse en Madrid hasta el próximo mes de noviembre.

Cuándo: Del 4 de septiembre al 17 de noviembre.Dónde: Teatro Bellas Artes (c/ Marqués de Casa Riera, 2).Precio: De 17 a 28 euros

FIESTA. La Melonera

Conocida como “la última verbena del verano”, La Melonera es una de las fiestas populares más antiguas de la capital. Bautizada así en honor a la Virgen del Puerto, a quien le adjudicaron este sobrenombre tan frutal por los puestos de melones y sandías que se situaban en los alrededores de su ermita del Puente de Segovia allá por el siglo XIX, esta verbena ha experimentado un resurgimiento en los últimos años, de la mano de vecinos y colectivos que han querido mantener vivo el espíritu de La Melonera. Este año, el programa festivo se extenderá a lo largo de diez días con multitud de conciertos, talleres infantiles, bailes y actividades deportivas.

Cuándo: Del 5 al 15 de septiembre.Dónde: Diferentes espacios de Arganzuela.Precio: Gratuito

TEATRO. Alguien voló sobre el nido del cuco

Quien haya leído la novela de Ken Kesey o visto la película de Miloš Forman, no habrá podido sacarse de la cabeza durante mucho tiempo a personajes como los de Randle McMurphy, la enfermera Ratched o el Jefe Bromden. La historia que cuenta Alguien voló sobre el nido del cuco, refleja con crudeza los métodos de control, manipulación e intimidación con los que un equipo de psiquiatras pretende controlar a sus pacientes. Ahora, esta obra clave de la literatura, llega a Madrid en la célebre adaptación teatral de Dale Wasserman con un elenco formado por Alejandro Tous, Sonia Castelo o Quim Ramos, entre otros.

Cuándo: Del 5 al 29 de Septiembre.Dónde: Teatro Calderón (c/ Atocha, 18).Precio: Desde 19 euros

FERIA. Madrid Toy Show

La mayor feria de juguetes antiguos y de colección llega a la capital este fin de semana con la primera edición de Madrid Toy Show que, a partir de ahora, se celebrará todos los primeros sábados de mes. En los más de 60 expositores que participarán, se podrán encontrar juguetes tan míticos como el Geyperman, la Nancy, el Cine Exin o los Másters del Universo, pasando por los LEGO, los Playmobil o los omnipresentes Funkos. Tampoco faltarán los Scalextric, los juguetes de Star Wars, los cromos o los tebeos y, además de los expositores, también habrá talleres, conferencias y partidas. El objetivo de la feria es poner en valor los juguetes como parte fundamental de nuestra cultura e historia popular.

Cuándo: Del 7 de septiembre, todos los primeros sábados de mes.Dónde: IES Virgen de la Paloma, pabellón 3 (c/ Francos Rodríguez, 106).Precio: Gratuito

FESTIVAL. DCODE

Para muchos madrileños, el DCODE es el festival que –simbólicamente– pone fin al verano. Y este año no iba a ser una excepción. El festival llega puntual a su cita el sábado 7 de septiembre y lo hace con un cartel a la altura de las circunstancias. Entre las letras grandes encontramos nombres como los de Two Door Cinema Club, The Cardigans, Amaral, Eels, Viva Suecia o La Casa Azul. Además, sobre el escenario del campus de la UCM, también podremos ver a bandas como Carolina Durante, Anteros, St Woods o Picture This y, por supuesto, al grupo ganador del concurso de bandas BDCODER, Staytons.

Cuándo: 7 de septiembre a partir de las 11.30.Dónde: Campus de la UCM (Av. Puerta de Hierro, 6).Precio: 66 euros

CICLO. Constelación Tarantino

La última de Tarantino, Érase una vez en Hollywood, llegó a nuestros cines en agosto y todos aquellos que quieran profundizar un poco más en el universo del director estadounidense, tienen la oportunidad de hacerlo este mes de septiembre en la Filmoteca. Allí se proyectarán algunas de las películas que le han servido como referente en sus creaciones, entre ellas Condenados a vivir –el western de Joaquín Romero Marchent al que homenajea en su último trabajo y que también sirvió de inspiración para Los odiosos ocho–, Un verano para matar de Antonio Isasi-Isasmendi –film al que hizo un guiño en Kill Bill Vol. 2– o la gamberrísima Faster, Pussycat! Kill! Kill! de Russ Meyer –clara inspiración de Death Proof–.

Cuándo: Durante el mes de septiembre.Dónde: Cine Doré (c/ Santa Isabel, 3).Precio: 3 euros por sesión

