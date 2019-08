Espectáculos “locos” que fusionan géneros

No es lo mismo ver un cabaré clásico que a tres excéntricos personajes cabareteros bailando, interpretando y haciendo reír a un público con bromas sobre actualidad; como no es lo mismo escuchar zarzuela clásica que una versión moderna del género con letras que hablan sobre el Madrid de ahora o una ópera protagonizada por payasos. Contemporaneidad es sinónimo de innovación, esto lo saben las compañías teatrales y musicales que apuestan por la fusión de géneros para crear espectáculos trepidantes que sorprendan al espectador. Algunas de ellos coinciden estos días en la capital.

El dramaturgo musical Fernando Carmena siempre ha tenido un gran interés por la zarzuela, pero “para mantener vivo este género clásico” ha jugado a combinarlo con el cabaré más contemporáneo. El resultado: Barbián: zarzuela-cabaré, un espectáculo interpretado por el cantante asturiano Rodrigo Cuevas, que podrá verse hoy y mañana en el auditorio al aire libre, gratis, del Parque Forestal de Entrevías (dentro de la programación de Veranos de la Villa).

“Creamos un puente entre el género chico y las nuevas sensibilidades jugando con una nueva dialéctica que apela al Madrid actual, con esa idea de fantasía y magia que siempre ha existido en la zarzuela”, explica Carmena, que ya había creado otros espectáculos para el festival veraniego fusionando este género con el cine y la magia.

En zarzuelas clásicas como La Revoltosa, de Ruperto Chapí, o La Verbena de la Paloma, de Ricardo de la Vega, se emplea el término barbián, que significa “aire” en el lenguaje caló y se emplea para adjetivar a alguien que es resuelto y atrevido. “Homenajeamos este epíteto y creamos este personaje, interpretado por Cuevas, que además da título al espectáculo”, aclara el dramaturgo y añade que “no hace falta ser un entendido de zarzuela para disfrutar de él”. “Puede que suene a un género algo carca, pero no es así. Hemos intentado innovar, sin perder los orígenes, así que el que entienda también va a disfrutar, e incluso puede que se sorprenda porque hemos rescatado zarzuelas que no tuvieron tanto éxito en su momento como Un día de primavera o Adiós a la bohemia”.

Otros que también recurren al cabaré y lo fusionan con el teatro y la comedia, son The Chanclettes que estrenan hoy en la capital #DPutuCool (Teatros Luchana; hasta el 21 de septiembre, con entradas a partir de 12 euros). “Saber a quién te diriges es fundamental, el público contemporáneo busca otras experiencias que no le dejen indiferente”, dice Josep Maria Portavella, miembro The Chanclettes y director del espectáculo.

El trío catalán —compuesto por Josep Coll, Xavier Palomino y el propio Portavella— realiza una autopsia en directo de una sociedad multicultural, los medios de comunicación, la política, la corrupción, la sexualidad… “Al final, no deja de ser un reflejo de lo que son nuestras vidas, nuestras preocupaciones, pero también nuestros momentos de alegría y, a veces, de desenfreno y locura”, explica su director, cuyo deseo es que #DPutuCool se convierta en “un preludio de una noche loca para que los espectadores salgan con ganas de irse de juerga”. El ingrediente clave de este espectáculo en los Luchana es el humor que, según Portavella, “es la mayor fuerza curativa del universo” y debería siempre “formar parte de nuestras vidas”.

También recurren al humor en The Opera Locos, una producción de la compañía Yllana en Teatros del Canal hasta este domingo y que tiene las entradas ya agotadas para estas últimas funciones. La obra ganó el Premio Max 2019 al Mejor Espectáculo Musical.

Beber del circo y el clown

The Opera Locos no es una ópera al uso, sino un espectáculo que habla de este género y que además recurre a otros estilos musicales y a artes escénicas como el teatro clásico o el clown. “A mí, como actriz y cantante, me permite dar rienda suelta a muchos registros”, cuenta la soprano madrileña María Rey-Joly. “¿En qué ópera puedes ver elementos mágicos, de circo y realizar movimientos que recuerdan a Charlie Chaplin?”, se pregunta.

En The Opera Locos, cinco excéntricos personajes —interpretados por Rey-Joly, Mayca Teba, Toni Comas, Enrique Sánchez Ramos, Axier Sánchez y Juan Carlos Coronel— recurren a los grandes compositores de ópera para contar una historia sobre sentimientos, pero donde no existen diálogos. “La música es el instrumento para expresar lo que sienten”, añade la soprano, “un lenguaje universal que todos entendemos”.

Es precisamente esta característica la que ha permitido a este espectáculo de Yllana girar fuera de España con éxito tras su estreno en la capital el año pasado. “Innovar es fundamental en las artes escénicas y musicales, pero siempre desde el respeto a cada género, y eso es lo que hemos pretendido hacer con The Opera Locos”, concluye la cantante y actriz.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram