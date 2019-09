Un tercio de los municipios incumple el pago a proveedores autónomos

Uno de cada tres municipios madrileños incumple el periodo legal de pago a los proveedores autónomos, establecido en 30 días. Los datos del primer trimestre del año, facilitados por el Ministerio de Hacienda, indican que hasta marzo las localidades de la región se demoraban una media de 59 días en abonar las facturas, casi el doble de lo permitido. La cifra desciende respecto a diciembre, cuando el retraso alcanzaba los 78 días. La media nacional está establecida en 65.

Madrid cuenta con 179 municipios, de los que al menos 48 no cumplen la ley de morosidad, lo que supone el 27% del total. Otras localidades, como Tres Cantos, Brunete, Chinchón y Guadalix de la Sierra, ni siquiera aportaron datos al ministerio para elaborar su última estadística. La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) reconoce que no todas estas entidades exceden el periodo establecido. Ponen el ejemplo de Tres Cantos, que a finales del año pasado apenas tardaba cuatro días en abonar las facturas, según la información que facilitó entonces.

Entre los Ayuntamientos que no pagan en tiempo y forma a los autónomos hay algunos que apenas superan el límite en unos días. Es el caso de Alcorcón y Pinto (poco más de 30), San Martín de Valdeiglesias y Cercedilla (33), Torrejón de Ardoz (34) y San Sebastián de los Reyes, Arganda del Rey y Soto del Real (37). Los grandes municipios que más tardan en abonar las facturas son Pozuelo de Alarcón (41 días), Alcobendas y Leganés (49), Móstoles (54), Parla (192) y Aranjuez (255). Otros Ayuntamientos medianos alcanzan cifras realmente alarmantes.

La herencia recibida

Entre esos casos sobresale el de Moraleja de Enmedio, que tarda 832 días en pagar, casi dos años y medio. La socialista María Luna Valle, alcaldesa desde 2015, explica que el municipio vive una situación de asfixia financiera, atenuada por medidas excepcionales. Achaca su origen a la gestión del anterior regidor, Carlos Estrada (PP), imputado en la Operación Púnica. “Originó un agujero de 35 millones de euros. Nos encontramos con facturas sin pagar desde 2006 y ni siquiera sabemos si se efectuaron los trabajos. Estamos finalizando un expediente de prescripción porque hay facturas que no reclama nadie, lo que disminuirá notablemente el periodo de pago”, afirma Valle. La alcaldesa sostiene que los datos aportados por Hacienda no se ajustan a la realidad y que ahora los proveedores solo esperan 45 días de media para cobrar.

Casarrubuelos es el segundo municipio de la región que más tarda en pagar a los trabajadores autónomos: 742 días. “Tenemos una deuda importante porque quien gobernó hasta 2015, el PP de la Púnica, no pagaba”, afirma Vicente Astillero, regidor de Casarrubuelos por La Izquierda Hoy-Los Verdes. Sin embargo, esta localidad de 3.700 habitantes al sur de Madrid ha aumentado la demora respecto a diciembre del año pasado, cuando se pagaba en 708 días. Muy cerca de esa cifra se encuentran Torrejón de Velasco, que hasta marzo tardaba 702 días en pagar, Torremocha de Jarama (495), Fresnedillas de la Oliva (349) y Ambite (392).

“Si los ciudadanos no pagan durante el periodo establecido se enfrentan a recargos, pero si lo hace una Administración no sucede nada porque no existe régimen sancionador. Hay que poner fin a esa situación. La ley debe de ser igual para todos”, se queja Lorenzo Amor, presidente de ATA. En su opinión, la demora no guarda relación con las dimensiones del municipio. Sin embargo, la mayoría de las grandes urbes abona las facturas a los autónomos antes del límite legal. Es el caso de Coslada, que apenas tarda cinco días, Fuenlabrada (13), Rivas (17), Alcalá de Henares (20), San Fernando de Henares (22), Majadahonda (24) y Las Rozas (25). La capital también lo hace en 24 días. Las localidades que menos tardan en pagar son Zarzalejo y Brea de Tajo (un día) y Colmenar de Oreja y Villanueva de la Cañada (cinco).

Madrid: límite 24 días La Asociación de Trabajadores Autónomos denuncia que las tres Administraciones siguen incumpliendo el periodo medio de pago en el primer semestre del año. La que más tarda es la Administración local, que es para la que trabajan la mayoría de los trabajadores por cuenta propia: 65 días. Le sigue la Administración central, donde el pago se demora en 37 días. La media regional se establece en 35. La Comunidad de Madrid es la quinta región más rápida en pagar. Lo hace en 24 días. Solo Galicia (18), Andalucía (20), País Vasco (21) y Asturias (23) abonan antes las facturas. Las regiones más morosas con los trabajadores por cuenta propia son Cantabria, que paga pasados 56 días, Valencia (51) y Baleares (45).

