El mapa de municipios madrileños que nunca han tenido alcaldesa en 40 años

Los bastones de mando de 70 ayuntamientos de los 179 que hay en la Comunidad de Madrid nunca los han cogido mujeres desde la restauración de la democracia en 1977. La mayoría son pequeños, pero los hay más grandes que tampoco han tenido una alcaldesa en 40 años, como Alcalá de Henares, Alcorcón, Fuenlabrada o Majadahonda. La mayoría han sido dirigidos por el PSOE y el PP. Y estos partidos son responsables, junto con los votantes, de no haber aupado a una mujer en las diez elecciones municipales que se han celebrado hasta ahora, según cuenta la politóloga Berta Barbet, del grupo Politikon.

“Aún queda mucho por hacer”, reconoce la secretaria de igualdad del PSOE-M, Lorena Morales. La confección de las listas es el momento crítico que determina si una mujer puede llegar a ser alcaldesa con el apoyo de los vecinos en las urnas. Una de las maneras que tienen los partidos de situarlas con opciones de conseguirlo es a través del sistema de cremallera, que garantiza que hombres y mujeres se alternen en los puestos; algo que facilita que si hay una número dos esta dé el salto al primer puesto. Pero Barbet apunta soluciones más efectivas: “Si el último candidato fue un hombre, el siguientes debe ser una mujer”, zanja.

La idiosincrasia de los núcleos rurales también juega un papel relevante en el acceso de las mujeres al sillón de mando. “La composición socioeconómica, los grupos de edad y las profesiones en los pueblos pueden hacer que haya menos candidatas entre las que escoger”, cuenta Barbet. La politóloga advierte de que las cargas familiares, que suelen atender las mujeres, pueden ser más pesadas en los pueblos, pero que, en cualquier caso, el fenómeno no es exclusivo de estos.

La propia Morales asume el machismo en su partido, que combate con charlas en agrupaciones. “Tenemos que ocupar los espacios de poder; por eso vamos a las sedes y animamos a las compañeras, quienes tienen que dar el paso para competir”, cuenta. Además, en el PSOE-M hay un grupo de Whatsapp, compuesto por destacadas feministas como la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, donde las socialistas de casi todas las agrupaciones de la región denuncian comportamientos inapropiados. “Enseguida salimos a gestionar machismos”, dice Morales.

Fuenlabrada, en el Sur de Madrid, es un eterno bastión socialista. Allí, el cabeza de lista en las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo es el actual alcalde, Javier Ayala. Y el PSOE, el único partido que ha gobernado en cuatro décadas, nunca ha otorgado el codiciado primer puesto a una mujer. Ayala es último de una serie, la de alcaldes democráticos, en la que solo figuran hombres. Pero eso, según el Ayuntamiento, no es óbice para que este municipio sea “un referente en igualdad”, donde alrededor de 900 mujeres participan en un programa de empoderamiento. Al igual que en Fuenlabrada, en Majadahonda, donde gobierna el PP desde 1989, que nunca haya habido una alcaldesa no les impide imponer la paridad en el comité ejecutivo local y romperla, a favor de las mujeres, en el comité de dirección, donde hay cuatro mujeres y tres hombres. Narciso de Foxa, alcalde de este municipio al Oeste de Madrid, asegura que “a las personas hay que elegirlas por su valía, conocimientos, experiencia, méritos. Y no por el género”. Algo que ya han hecho 109 municipios.

"Los partidos deben escoger a más mujeres" "Hay muchas mujeres que están perfectamente capacitadas para ser alcaldesas de su pueblo. Lo que deben hacer los partidos es escoger a más mujeres para que sean candidatas a la alcaldía”, arguye la politóloga Berta Barbet, quien considera que los sesgos, las barreras y la falta de modelos de mando son los principales obstáculos para ellas a la hora de ocuparse de los asuntos de sus vecinos bastón en mano. Los últimos datos del número de regidoras publicados por el Ministerio de Función Pública y Política Territoria son de 2006. En ese año, la Comunidad de Madrid era la que tenía más, el 17,88% de los ayuntamientos (32) tenían una mujer al frente. La que menos, entonces, era Galicia con 14 alcaldesas en 315 ayuntamientos. En el desglose del número de concejales, las mujeres de Madrid volvían, en 2006, a ser las mejor representadas. Había 661 de un total de 1.920 (34,43%). Por el contrario, Castilla y León ocupaba el extremo opuesto: 2.384 de 12.278 (19,42%).

