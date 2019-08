Díaz Ayuso alcanza la presidencia de la Comunidad de Madrid con los votos de PP, Cs y Vox

Iñigo Errejon (Más Madrid): "Se niega a contestar"

"La investidura llega en un clima claramente enrarecido, enormemente crispado, porque usted se niega a contestar las preguntas que permitirían que los madrileños supieran que se pueden fiar de la presidenta, que está libre de dudas. Esto no tiene nada que ver con ninguna cuestión personal, con que usted sea mujer. Tiene que ver con que no nos ha explicado porqué le dan un crédito de 400.000 euros y no lo devuelve, si tiene o no tiene vinculación con la Púnica, si la mayor rebaja de la historia la empezó cuando decidió no pagar el IBI".