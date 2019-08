500 carteristas se mueven por el metro

“Pues estaba sentado en el andén, vino un hombre, me pegó un manotazo, me quitó el móvil y salió corriendo”. Esa es la resumida declaración que a veces reciben los agentes de la Brigada Móvil. Es el método que utilizan algunos usuarios para estafar a los seguros y hacerse con un terminal nuevo de última generación. Lo que no saben es que los agentes comprueban todas las denuncias y que muchas veces el denunciante no aparece ni en la estación ni en el día ni en la hora.

El caso más flagrante ocurrió hace unos meses, cuando se presentó en comisaría un hombre para denunciar que le habían atracado y le habían robado el móvil y sus pertenencias. Cuando los agentes le preguntaron la hora del delito, el hombre les dijo que a las tres de la madrugada. Le rehicieron la pregunta y mantuvo la respuesta. Así hasta en tres ocasiones. “Caballero, queda usted detenido como supuesto autor de un delito de denuncia falsa”, le soltaron los agentes. El hombre no salía de su asombro. Casi no podía pronunciar palabra. Entró para denunciar y terminaba arrestado. Lo que no se percató es que había cometido un fallo de libro. A las tres de la madrugada, el metro está cerrado. Por tanto, supuesto autor de un delito contra la administración de justicia.

Los agentes también comprueban pasado el tiempo si funcionan los teléfonos robados. “Mucha veces llamamos y nos lo coge el propio denunciante, o su novia, o algún familiar cercano. En ocasiones nos cuelgan, pero les citamos para que vengan y notificarles que están investigados por un delito de estafa”, añaden los agentes.