Archivada la causa contra Miquel Buch por la cesión de locales para el 1-O

Apenas diez días después de haberle llamado a declarar como investigado por un delito de desobediencia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha archivado la causa abierta contra el consejero de Interior, Miquel Buch, por la presunta cesión de locales públicos para el 1-O. Buch era alcalde de Premià de Mar (Maresme) durante la celebración del referéndum de independencia suspendido por el Tribunal Constitucional.

Como alcalde, Buch firmó el 7 de septiembre un decreto de alcaldía en el que mostraba su apoyo a la consulta organizada por el Govern de Carles Puigdemont. El Constitucional notificó la suspendió a todos los alcaldes de Cataluña. En el caso de Buch, la recibió el día 12. Más allá del apoyo político al referéndum, después de esa fecha "no consta resolución, oficio u otro acto administrativo" en los que Buch "hiciese referencia a la utilización de los tres locales de titularidad pública" que se emplearon como centros de votación el 1-O en Premià de Mar.

En su breve declaración ante el TSJC, el consejero de Interior explicó que no participó en la cesión de los locales de Premià. El auto le da la razón y considera que no hay "indicios de intervención" de Buch en actos de preparación del referéndum, por lo que no ve delito de desobediencia y da carpetazo al asunto.