¿Por qué los nombres de los miembros del tribunal de canto no cuadran?

En una carta remitida a este periódico, los cinco miembros del tribunal de canto aseguran que “Cristina Alonso Presmanes no fue calificada con un 1,6” en la prueba que consistía en un recital de media hora a la que se presentó con los cantantes de ópera Roberto Scandiuzzi y Paolo Gavanelli. “Igualmente son falsas otras calificaciones que aparecen en el artículo”, aseguran, aunque no especifican las que supuestamente son correctas. Sin embargo, ella se remite a las bases de la convocatoria para explicar esa calificación. Según esas bases, la primera fase de la oposición estaba dividida en dos partes, la A y la B. Dentro de la parte A —que constaba de tres pruebas diferentes con una nota final sobre 10— el recital supone un 55% de la nota, la impartición de una clase un 35% y el análisis de una partitura un 10%. Alonso vio la calificación total de esas tres pruebas en la Intranet de la Consejería de Educación: un 3,0180. De ahí que hiciera la ponderación para averiguar cómo fue evaluada en cada una de las pruebas. “El 55% de 3,0180 es 1,6599. El 35% es un 1,0563, que sería mi nota en la clase, y el 10% es un 0,3018, lo que saqué en el análisis. ¿Qué tengo que decir, que me pusieron un 1,6599 en lugar de un 1,6?”, dice, y enseña una fotografía de sus calificaciones cuando estaban colgadas en la web y que ya han desaparecido. En la parte B, una prueba teórica, sacó un 2,1. Alonso recurrió las notas una vez salieron el pasado jueves, pero en las 24 horas siguientes no le avisaron de ningún cambio, por eso no ha podido presentarse a la segunda parte de la oposición durante esta semana.