La palabra rimada se hace oír en el Sónar

Alivio era la sensación que transmitía la cúpula del Sonar cuando valoraron ayer las cifras, que no han sido trágicas pese a la pérdida de asistencia en relación con la media de los tres últimos años. “Con todo lo que ha pasado, son razonables y muestran un Sónar asentado”, aseguró Ricard Robles, uno de los tres directores del evento. La asistencia ha sido de 105.000 personas: 46.000 en las jornadas diurnas y 59.000 en los conciertos nocturnos, lejos de los 126.000 del año pasado. La pérdida mayor se ha producido en la noche, que Robles atribuyó a que “la crisis de la huelga de montadores explotó cuando el público local compraba sus entradas”. Tanto Robles como Enric Palau y Sergi Caballero, la cúpula del festival, aseguraron: “No estamos en contra de la huelga de los montadores, sino de la gestión que de ella se ha hecho. No sabemos por qué no se ha desactivado el problema antes”. Por lo que respecta a blindar las fechas del festival, Robles precisó que las tres próximas ediciones ya están garantizadas en junio. También anunciaron que en breve se abordará con las instituciones el tibio papel que, en su opinión, han jugado en la intermediación de la crisis. El Sónar menos perjudicado ha sido el Sónar+D; por lo que respecta a la expansión global de la marca, dos ciudades se suman al festival: Atenas y México.