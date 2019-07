Las mujeres de Federico salen a escena en el Generalife

Cuatro mujeres de Federico García Lorca, algunas de las muchas que retrató el dramaturgo, son las que la actriz Rosario Pardo ha elegido para conformar su Lorca y la pasión. Un mar de sueños. Todas ellas subieron en la noche del jueves, juntas pero no revueltas, al teatro del Generalife de la Alhambra. Y con ellas, los diferentes amores y pulsiones que Lorca les otorgó. Pardo deja de lado su faceta actoral para convertirse en guionista y directora escénica. Ella junto a Marina Heredia, directora de la función y su principal intérprete, puso en pie una función tan teatral como flamenca que podrá contemplarse este verano en el recinto granadino cada noche, excepto las de domingos y lunes, hasta el próximo 31 de agosto.

Rosario Pardo llega a este encargo tras ser durante año y medio Josefina Manresa, la mujer de Miguel Hernández, en la obra de teatro Los días de la nieve. Y a su modo, Lorca y la pasión continúa moviéndose entre poesía, mujeres y teatro. También flamenco, pero contenido y contemporáneo. Pardo cuenta que la obra comenzó a fraguarse en noviembre pasado. Marina Heredia quería hacerse cargo de la obra que cada año desde hace 18 y bajo el título de Lorca y Granada en los jardines del Generalife se representa en ese magnífico espacio sobre las huertas de la Alhambra. Heredia encargó la tarea del guion a Pardo. Surgió una primera versión “que hemos cambiado cuarenta millones de veces” explica la directora escénica. Diez meses después de los primeros apuntes, la obra ya está definida.

El reto del espectáculo, explica la actriz jiennense, es múltiple. No solo hilvanar una historia a partir de cuatro mujeres de otras tantas obras de Lorca. Por el escenario pasan las mujeres de cuatro obras teatrales de Federico y el amor que representan: Julieta, de El público y su amor romántico. Poncia y las hijas de Bernarda Alba con su amor carnal. El amor maternal y convencional que refleja Así que pasen cinco años y el amor ideológico y político de Mariana Pineda. Había que enfrentarse también a un elenco multidisciplinar: bailaoras, cantaores, actores, artistas visuales… “He hecho muchas cosas antes, pero esta es la primera vez que me he enfrentado a grupos tan diferentes”, narra Pardo, “pero al final, cada uno ha encontrado su parcela y hemos llegado hasta aquí”. ¿Hasta dónde? “Hasta un espectáculo completo, redondo. Y que va a gustar, simplemente, porque es muy bonito”, concluye.

El elenco de Lorca y la pasión está cerrado pero, realmente, es flotante. No es fácil para los flamencos reservarse un mes completo en el mismo sitio. En el estreno, junto a Marina Heredia, que lleva todo el peso de la obra y que, ella sí, estará en todas y cada una de las actuaciones, estuvieron Miguel Poveda y Farruquito. El primero no volverá más a la función. El segundo repetirá en seis ocasiones más. Ahora, la obra aún tiene por delante 32 funciones. Con un aforo de más de 1.500 personas por función, más de 50.000 personas están convocadas a reunirse con algunas de las mujeres de Lorca en las noches del Generalife.