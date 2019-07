La Comunidad suspende las oposiciones a catedrático de música por discrepancias en el tribunal

Los opositores a catedrático de conservatorio se han quedado con la miel en los labios. Al menos por ahora. Cuando el lunes pasado estaban a punto de finalizar las pruebas, las 13 personas que optaban a las cinco plazas destinadas a instrumentistas de cuerda como violín, violonchelo, viola y contrabajo se han quedado sin poder realizar el último examen, el práctico, debido a la renuncia de dos miembros del tribunal que los evaluaba. La Consejería de Educación ha decidido suspender las oposiciones, que hacía tres décadas que no salían, “para garantizar la transparencia del proceso”. Desde CC OO, sin embargo, valoran la decisión de “insólita y extraña” porque “crea un peligroso precedente que puede hacer inviable cualquier tribunal”.

La oposición se convocó de urgencia a finales de abril y los aspirantes se prepararon las pruebas a contrarreloj, ya que los exámenes estaban previstos para el 29 de junio. Llevaban 30 años esperando ese momento. Tras realizar la parte teórica, los 13 aspirantes iniciaron la parte práctica. Pero los miembros del tribunal empezaron una disputa conceptual sobre cómo debían evaluar la prueba. “En un principio eran cinco miembros, pero uno ya había sido eliminado por no cumplir los requisitos, ya que tenía plaza pero no había sido nombrado oficialmente por el Ministerio de Educación”, explican desde la Consejería. De los cinco, quedaron cuatro, y ellos se dividieron en dos bandos. “De los cuatro miembros que quedaban no se ponían de acuerdo, por lo que dos de ellos presentaron su renuncia”, continúan.

La Consejería aceptó la decisión “porque con dos miembros de cinco no se puede seguir adelante” y suspendió temporalmente las pruebas hasta nombrar otro tribunal. “Los opositores guardarán la nota de la parte teórica y se examinarán entonces de la práctica. La fecha de la reanudación “no está determinada todavía”, aunque esperan que sea “lo antes posible”. “La suspensión se produce para poder garantizar la objetividad y la transparencia del procedimiento, algo que se viene haciendo en todos los exámenes de oposición por parte de la Consejería de Educación”, insisten.

Sin embargo, Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC OO de Madrid no entiende la decisión tomada por la Consejería de Educación. “Es insólita por dos motivos, porque la disolución se ha producido en el proceso final de valoración, a falta de una sola prueba, y porque se basa en una razón carente de fundamento y base jurídica, e incluso de toda lógica y sentido común”, afirma.

El quid de la cuestión, continúa Galvín, es que la discrepancia en la valoración de las pruebas prácticas no puede ser motivo de renuncia por parte de los miembros de un tribunal, ni puede ser aceptada por la Administración educativa por ser consustancial a la función misma de todos los tribunales. “De hecho”, mantiene CC OO, “esta decisión sienta un peligroso precedente que puede hacer inviable cualquier tribunal”.

Para Galvín, “la actuación es tan inaudita que nos conduce a pensar la existencia de otros motivos de fondo para aceptar las renuncias y disolver el tribunal, en cuyo caso deberían emprenderse los cauces oportunos para reconducir el proceso de modo que se garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad”. Además, CC OO denuncia que los opositores quedan en total indefensión, dado que los aspirantes que no obtengan el resultado deseado al final del procedimiento tienen expedita la vía del recurso de anulación de todo el proceso.

CC OO solicitó el lunes, por escrito, al director general de RRHH, Miguel José Zurita, una aclaración de esta decisión, aparentemente arbitraria, para que se inicien de inmediato las actuaciones que permitan la finalización de este proceso de concurso-oposición preservando los derechos de los aspirantes

La Comunidad de Madrid ha convocado para este año 46 plazas en total para Artes escénicas. El resto de oposiciones continúa su curso natural.

