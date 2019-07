Usera y Vallecas, nuevos puntos calientes del mercado de vivienda en Madrid

[TEX-ENTRA]La vivienda es para el madrileño de a pie el mayor gasto mensual y, cada vez más, se está comiendo una parte mayor de sus ingresos. El porcentaje del salario que dedican a vivienda, ya sea alquiler o hipoteca, se ha disparado en los últimos años hasta niveles superiores al 30%, que como regla general se considera una línea roja. En Madrid capital, donde el ingreso medio mensual son 1.500 euros, es un porcentaje que, como media, es del 34,9 % (523 euros), según un estudio publicado en marzo por la municipal Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) y la Universidad Politécnica. Los expertos piden medidas para contrarrestar esta tendencia: “Ya no solo se trata de proteger a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad, sino de no poner en peligro a esa parte de la población que, aun teniendo capacidad económica, ve como el porcentaje de su sueldo destinado al alquiler no para de aumentar", dice Ferran Font, director de Estudios de pisos.com.