Desalojado el edificio nuevo del Raval que fue ocupado en mayo

Los Mossos d’Esquadra han desalojado la mañana de este miércoles un edificio nuevo del barrio del Raval, en Barcelona, que fue ocupado ilegalmente el pasado mes de mayo. El bloque, en la calle de la Unió tocando a la Rambla, tiene cinco plantas y 22 pisos.

El dispositivo policial, que ha contado con diez unidades antidisturbios, se ha iniciado a las 8 de la mañana por requerimiento judicial de la propiedad y ha acabado a mediodía. La operación ha transcurrido sin incidentes. Sin embargo, según fuentes policiales, de las 30 personas desalojadas, tres de ellas han sido detenidas: dos hombres y una mujer, en todos los casos por motivos ajenos a la ocupación del edificio.

Los ocupantes que se han visto obligados a abandonar los que fueron sus hogares durante casi tres meses, han mostrado su descontento por el trato del cuerpo policial y del Ayuntamiento. Según uno de los afectados, están "en shock” ya que no les había llegado ningún aviso previo. Además, a algunos de ellos aún no les ha dado tiempo de extraer sus pertenencias, ha lamentado. La mayoría de las familias tienen menores de edad a cargo. No obstante, aseguran que desde los Servicios Sociales municipales no se les ha dado ninguna solución, más allá de solicitar un piso de emergencia social.

Samir, uno de los desalojados, padre de dos niños de tres y cinco años, ha explicado que pagaron, de la misma manera que sus vecinos, en torno a los 3.000 euros a cambio de las llaves que permitían el acceso a las viviendas, que tienen luz y agua, porque cuando fueron ocupadas estaban a punto de ser entregadas. “Ahora me encuentro en la calle con mis dos hijos, a seguir buscándome la vida”, ha lamentado. “Yo trabajo legalmente, cobro 1.100 euros de nómina, y no me da para un alquiler”, ha denunciado.

El edificio es propiedad de un fondo de inversión, pero según explican sus habitantes alguna organización se aprovechó hace unos meses de la situación de estos pisos vacíos y de la vulnerabilidad de estas familias, que ahora se ven con la deuda a cuestas y, además, en la calle. “El edificio ya ha sido entregado a su propietario”, ha afirmado un portavoz de los Mossos d’Esquadra.