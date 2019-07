El diccionario que enseña la historia del euskera

Euskaltzaindia ha completado el Diccionario Histórico-Etimológico Vasco (EHHE-200), que contiene de momento 200 familias de palabras y 2.600 entradas y subentradas que explican, de modo resumido, la intrahistoria aplicada de la lengua vasca, esto es, un diccionario en el que se detalla el origen de las palabras.

La Academia Vasca de la Lengua ha presentado este miércoles en Bilbao este nuevo diccionario dirigido a todos aquellos interesados en investigar la historia del euskera, pero también tendrá utilidad para lingüistas, filólogos y todas aquellas personas interesadas en la historia de nuestra lengua. "Por ahora se ha publicado en papel, pero en un futuro se ofrecerá también en formato digital", ha avanzado Andrés Urrutia, presidente de Euskaltzaindia.

Este proyecto comenzó a gestarse en 2009 y desde entonces han trabajado en el proyecto Julen Manterola e Iñaki Segurola, comandados por el académico de número Joseba Lakarra, a quienes se han unido en los últimos años Gabriel Fraile y Koro Segurola.

Lakarra, coordinador del proyecto EHHE-200, ha explicado que la publicación "no es más que la intrahistoria aplicada del lenguaje, la investigación y posterior explicación de la historia de la lengua", y ha advertido de que aún no está acabado: "Aquí no buscamos una integridad absoluta, mucho menos ahora, que el proyecto es incipiente. Pero sí que esperamos haber fijado las bases para ese gran diccionario modular del futuro".

Lakarra también ha expuesto los criterios que han utilizado a la hora de elaborar el trabajo: "Hemos tenido en cuenta muchas circunstancias: la extensión geográfica antigua y actual de las palabras, la calidad y cantidad histórica de los y las testigos, la antigüedad de las palabras en la protohistoria y en la prehistoria, la generosidad morfológica y léxica de las bases de esas procedencias, la cantidad y la calidad de las fuentes bibliográficas que hay sobre ellas".

Las palabras están organizadas por familias, no como entradas sueltas, tal y como ocurre en los diccionarios comunes. Lakarra ha insistido también en la importancia que tiene en el nuevo diccionario el "abundante análisis que se ha hecho de la protohistoria, más allá de las fuentes que ya ofrece el Diccionario General Vasco".

"El nuevo diccionario no nace con vocación de ser un depósito de anéctodas divertidas", advierte Lakarra, sino que tiene "la intención de ser una herramienta útil y eficaz para poder avanzar en todos aquellos campos implicados en la investigación de las palabras". Así, el Diccionario Histórico-Etimológico Vasco se ha confeccionado para todos aquellos interesados en investigar la historia del euskera, pero también podría ser útil para lingüistas, filólogos y para todas aquellas personas interesadas en la historia de nuestra lengua.