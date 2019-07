Rosalía canta en catalán en su nuevo ‘single’

Rosalía ha estrenado un nuevo videoclip este miércoles por la tarde, Fucking money man, que incluye dos canciones, Milionària y Dio$ No% libre del dinero, la primera en la que canta en catalán. "Un día quieres ser millonaria y al día siguiente quemarlo todo. En realidad, ¿cuánto importa el dinero?, se ha preguntado la cantante de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) en la nota de prensa que ha acompañado el lanzamiento. Aparte de por la apuesta por el catalán, Milionària destaca por su ritmo de rumba catalana con aires de trap. Rosalía había generado expectación con el anuncio de la publicación de un nuevo videoclip a las seis de la tarde, con una campaña en redes sociales y en medios de comunicación.

En solo una hora el videoclip ha tenido más de 200.000 visitas. "He nascut per ser milionària [He nacido para ser millonaria]", canta Rosalía, en un programa de televisión ficticio con premios en metálico que se llama Quemando dinero. "Que em tanquin el Louvre així com el Macba [Que me cierren el Louvre, así como el Macba" es una de las demandas que hace en Milionària. Sueña también con estar cada día celebrando su cumpleaños. A medida que avanza la canción, Rosalía va obteniendo una suma más alta —llega a los 50.000 euros— y acaba asegurando que tiene una isla con su nombre y un chico que le abre los regalos de Navidad.

"La empecé en Sevilla mientras esperaba en el aeropuerto y la terminé en Barcelona. Con bien de guasa y alguna lagrimilla también... Fucking money man!", ha explicado la compositora. En la segunda parte, Dio$ No$ libre del dinero, Rosalía aparca la ostentación recurrente del trap y empieza con un mensaje totalmente contrario, con un sonido más pop. Continúan lloviendo billetes, pero ella reza "Dio' no' libre del dinero". En este punto lo ve "bilioso como un veneno" y desea "que lo apartan de mi lao".

Hace apenas unos días Rosalía actuó en el festival de Glastonbury, en una temporada en que ya ha pasado por los escenarios del Primavera Sound y Coachella, entre otros. La agenda de Rosalía de este verano pasa por los festivales Bilbao BBK Live y Mad Cool Festival en Madrid la semana que viene. Sony Music ha confirmado a Efe que las dos canciones del videoclip no son un avance del nuevo disco de estudio, continuación de Los Angeles (2017) y El mal querer (2018).

Recientemente Rosalía ha lanzado otros dos sencillos no adscritos a ningún álbum: Aute Cuture y Con altura, un homenaje al reguetón clásico que alcanzó el top 5 de la "Lista global de vídeos de YouTube" y fue nombrada "una de las 10 mejores canciones de 2019" por la revista Time.