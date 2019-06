La pasarela 080 premia la moda más sostenible

La sensación es que esta edición de la 080 Barcelona Fashion ha marcado un punto de inflexión. Nunca habían participado tantas marcas que apostaran por la sostenibilidad y el jurado de la pasarela quiso premiarlo. Así, los diseñadores que se llevaron ex aequo el premio al mejor diseño emergente siguen esta senda: Sonia Carrasco y Eñaut. Además, Brain&Beast la marca de Ángel Vilda que suele ser la más transgresora en estética y mensaje, fue reconocida con el premio a la mejor colección. En la categoría de marca con mayor proyección internacional, el reconocimiento fue para Menchén Tomás. Pero el último día de la pasarela estuvo dedicado a la moda de baño, y la pasarela se trasladó al Port Marina Vela, donde desfilaron firmas como All Sisters, Como un pez en el agua, Guillermina Baeza, Laura Vecino y All that she loves. El último en mostrar sus diseños fue Custo Barcelona, que cerró la semana de la moda de Barcelona.

Se dirigen a un público de diferente género, pero las prendas de Sonia Carrasco y Eñaut valen para todos y prueban que esto del género cada vez está más diluido en cuestión de moda. Además, comparten más de lo que les diferencia. Crean moda minimalista, de aires atemporales, y que se caracteriza por un patronaje trabajado y el uso de fibras orgánicas. Aunque quizá Carrasco va más allá con su compromiso con el medio ambiente, ya que reduce tanto como puede el impacto ambiental de su producción, los dos muestran que la sostenibilidad se está convirtiendo en un valor indiscutible a la hora de crear nuevas marcas independientes. Carrasco presentó una colección que quiere concienciar al consumidor de la grave situación en que se encuentra el planeta, empezando por los mares, donde los plásticos se acumulan en cantidades alarmantes, y Eñaut se inspiró en la pesca, este arte tan amenazado, que con sus redes cada día atrapa más plásticos que peces.

Los fondos marinos también preocupan a All Sisters, una firma de baño que crea sus prendas con una poliamida que se obtiene del plástico que inunda los mares. Como carta de presentación, la firma empezó el desfile con una modelo que arrastraba un gran saco lleno de plásticos, los mismos que los pescadores recogen y que se acaban convirtiendo en la tela de sus prendas. Bajo un sol de justicia —el tópico nunca fue más acertado, en el día más intenso de ola de calor—, la última jornada estuvo dedicada a la moda de baño. All Sisters fue la apuesta más novedosa.

De estilo también atemporal, en blanco y negro, sus bañadores también quieren empoderar a las mujeres y reivindicar todas las tallas. Para mostrar su colección desfilaron tanto modelos con tallas estándar de pasarela como modelos con cuerpos que salen de esas medidas. “Todas somos hermanas”, contó Patricia Caballero, la diseñadora, para lanzar un mensaje de sororidad. Dos días antes, algo parecido hizo Miriam Ponsa, con un desfile de “mujeres reales”. Parece que la 080 está viviendo muchos cambios. No solo referentes a una moda más sostenible, sino también más inclusiva.

Por la mañana, la firma Como un pez en el agua, abrió la pasarela junto al mar, con la colección Chic to Beach, inspirada en una fiesta en la playa, donde destacaron grandes escotes, muchos volantes y estampados liberty, así como triquinas de aire retro. Esta marca se caracteriza por usar solo algodón, en lugar de fibras sintéticas, más habituales en la moda de baño. Guillermina Baeza, habitual de la pasarela, siguió su línea tradicional, e hizo una regresión a los años noventa, además de apostar por el blanco y el negro, con concesiones a estampados y brillos. Laura Vecino presentó su primera colección en la 080, defendiendo también la sostenibilidad con tejidos ecológicos y de alta calidad con formas sofisticadas. La última marca de baño en desfilar fue All that she loves, que presentó una colección inspirada en la Costa Brava, en qué destaca el tie dye, que es máxima tendencia, pero en su caso está en el origen de la marca. Además, para la próxima colección también han incorporado algodón orgánico. Esto ya no hay quien lo pare.