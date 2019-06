La 080 arranca con psicodelia y formas orgánicas

En el 080 Barcelona Fashion es habitual vivir todo tipo de experiencias, tantas como diferentes son las firmas que suben a la pasarela. En la primera jornada, ayer en el Recinto Modernista de Sant Pau, la tarde arrancó con un viaje psicodélico, al que invitó la diseñadora Krizia Robustella, quien presentó una colección inspirada en las raves, los trippys y la psicodelia, creada con tejido sintético de estilo deportivo. A años luz terminó la jornada, con los invitados internacionales Nicholas K, dos hermanos abanderados del minimalismo y de una moda más sostenible, que presentaron una colección atemporal construida a partir de formas orgánicas y colores tierra, que recordaban a su Arizona natal. La consejera de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón, presidió el acto inaugural del 080, que en esta edición apuesta por reforzar la tendencia hacia la sostenibilidad y el potencial de la tecnología.

Parece como si verdaderamente Krizia Robustella se hubiera tomado un trippy para crear la colección primavera/verano 2020, que ha plasmado con la colaboración del artista Nicasio Torres, artífice de las ilustraciones de sus prendas. Como contó ella misma tras el desfile, la colección Magic Orgy "está inspirada en una rave, en la psicodelia y en los trippys”, droga alucinógena que causó furor en los setenta y los noventa. El resultado son prendas que mezclan mucho color y brillo con diferentes estampados, algunos de ellos sugerentes como los trippys mismos, con su característica cara sonriente (smiley). Tejidos como el nylon, la piel, el tul o la lycra construyen looks deportivos con el toque deluxe enseña de la diseñadora barcelonesa. Aparatosas y multicolores zapatillas deportivas y gafas XL de formas sorprendentes completan los conjuntos presentados, para los cuales ha contado con modelos con rostros más diversos de lo que es habitual. “Ha sido maravilloso”, señaló Robustella tras presentar la colección.

Desde Nueva York y con raíces en el desierto de Arizona, llegó la moda que cerró la primera jornada de la pasarela. Nicholas K es una marca minimalista, la antítesis de la moda de tendencias. Los dos hermanos que están tras esta firma, Nicholas y Christopher Kun, defienden valores como la atemporalidad y el 90% de las fibras con las que trabajan son naturales, como el algodón, la alpaca, el lino o la seda. Con un estilo que puede ser calificado de nómada urbano, sus diseños son progresivos, se pueden vestir de diferentes maneras y son muy versátiles. Tonos tierra y tintados a mano caracterizan la colección de esta marca que fomenta una producción más ética, reforzando la transparencia en los métodos de producción. Antes de desfilar, se mostraron entusiasmados de hacerlo en un espacio creado por Gaudí, de quién se declararon fans absolutos.

Durante la primera jornada, también se presentaron las colecciones para primavera-verano del año que viene de otras firmas como Agnès Sunyer, Teoh & Lea, Maite by Lola Casademunt, Naulover y Escorpion Studio Barcelona. Además, tuvieron lugar eventos paralelos, como la vertiente más profesional, el 080 Barcelona Fashion Showroom, dedicado a los compradores internacionales, y el evento Texmeeting by Texfor, punto de encuentro anual del sector textil, que se celebró en el recinto ferial de Gran Via, coincidiendo también con la feria ITMA, exposición internacional de maquinaria textil que se celebra estos días en Barcelona. La consellera destacó que los dos eventos ponen en valor la “sostenibilidad y la tecnología” como claves para la industria textil. El sector de la moda en Cataluña representa el 7,5% del PIB y ocupa a 65.000 personas.