El Parlament rechaza tramitar la iniciativa legislativa que pretendía declarar la independencia

La Mesa del Parlamento de Cataluña ha rechazado hoy admitir a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de una asociación privada que pretendía declarar la independencia de Cataluña. La iniciativa se ha votado en el órgano de gobierno de la cámara catalana y no ha salido adelante por la abstención de los dos diputados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Los dos representantes de Junts per Catalunya han votado a favor, mientras que en contra han votado los dos diputados de Ciudadanos y uno del PSC. La Mesa no ha aceptado dar luz verde a esta iniciativa porque la propia ley que regula las ILP sostiene que una hipotética declaración de independenciano se puede tramitar por ese tipo de iniciativas, según sostienen fuentes del Parlament. Añaden que es una legislación muy restrictiva "porque así lo quiso el legislador, el propio Parlament, por tanto si se quiere cambiar se debería modificar la propia ley”.

De alguna manera, se ha intentado dejar claro que no se trata de un "veto" sino una cuestión de competencia: “No puede ser que la mesa incumpla una ley que ha aprobado el propio Parlament”. "Si esta iniciativa se impulsa a través de un grupo parlamentario o del propio goberno, sí podría ser admitida a trámite por la mesa", han concretado fuentes del Parlament. No es la primera ILP que se pretende impulsar en torno a la independencia y el procés.

La ILP fue registrada el 13 de junio y la Mesa debía decidir hoy si la tramitaba o no: si el órgano rector de la Cámara la admitía a trámite se abría un plazo para que el grupo promotor recogiera las 50.000 firmas necesarias para que la proposición se debatiera en el Parlament, pero, si no la tramitaba, la propuesta decaía.

El texto de la ILP, reproduce la declaración de independencia que JxSí y la CUP firmaron el 10 de octubre de 2017 después de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont suspendiera temporalmente la proclamación de la república catalana. Pese a que no tuvo validez jurídica, el texto sirvió para rubricar el compromiso de ambos grupos con la independencia, que se acabaría declarando 17 días después: el documento constituía la República catalana como un estado independiente, establecía la entrada en vigor de la ley de transitoriedad y abría un proceso constituyente, y es lo mismo que contiene esta ILP.

Entre los argumentos que Unitat per la Independència -grupo promotor de la ILP- aportó para defender la propuesta, están la apelación a la Ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica que aprobó el Parlament en septiembre de 2017 y que fueron anuladas por el Tribunal Constitucional (TC). Los promotores también sostenían que en la consulta ilegal del 1-O la población catalana decidió que Cataluña debe ser un estado independiente y critica que el Govern y el Parlament no hayan aplicado la DUI, "contraveniendo de esta manera la voluntad del pueblo".

Unitat per la Independencia es una asociación que se creó en el otoño pasado con el objetivo de “fiscalizar y ordenar las acciones que llevan a cabo los actores políticos independentistas”, según sostiene en su manifiesto fundacional. Una declaración de intenciones que también deja claro que no confían en los actores políticos independentistas: “agotados los plazos que los diferentes gobiernos de Mas, Puigdemont y Torra, legitimados por una mayoría absoluta del Parlament y vista su falta de acciones concretas para alcanzar la liberación nacional de nuestro país, queremos aportar al debate público un conjunto de propuestas”.